Gara'daki 13 vatandaş kim? Gara'daki 13 şehit kim? İsimleri açıklandı mı?

Gara'da şehit edilen 13 kişiden 11'inin kimlikleri belirlendi, 2'sinin kimlik tespiti ise sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, 13 Türk vatandaşının PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Peki, Gara'daki 13 vatandaş kim? Gara'daki 13 şehit kim? İsimleri açıklandı mı?