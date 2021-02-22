Gara'daki 13'üncü şehidin Iraklı olduğu belirlendi

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Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13'üncü şehidin de kimliği belirlendi. Son olarak kimliği tespit edilenin Jotyar Muhsin Hüssein adlı Irak vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara Bölgesi'nde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve getirildikleri Malatya Adli Tıp Kurumu'nda kimlik tespitine başlanan 13 vatandaştan, 12'sinin kimliği belirlenerek memleketlerinde düzenlenen törenlerle toprağa verilmişti.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "10 Şubat 2021 tarihinde Kuzey Irak'ın Gara Bölgesinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen ve otopsi işlemleri Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılarak kimliği belirlenen 12 vatandaşımızın kimlik bilgileri daha önce kamuoyuna açıklanmıştı.

NAAŞI ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Malatya Adli Tıp Kurumu'nda devam eden teşhis ve tespit çalışmaları neticesinde, daha önce kimliği belirlenememiş olan 13'üncü şehidin Irak Vatandaşı Jotyar Muhsın Husseın olduğu tespit edilmiş olup, naaşı Irak'tan gelen ailesi nezaretinde defnedileceği ülkesine nakledilmiştir" denildi.

GARA'DA ŞEHİT DÜŞEN DİĞER VATANDAŞLARIMIZ

1- 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı,

2- 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum'dan ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/Lice- Bingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Sedat Yabalak,

3- 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey,

4- 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı Er Adil Kabaklı,

5- 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice İlçesi Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Vedat Kaya,

6- 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur,

7- 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci,

8- 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş,

9- Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse,

10- Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca,

11- Erzurum nüfuslu şehit Sözleşmeli Er Sedat Sorgun,

12- Balıkesir-Merkez nüfusuna kayıtlı 11.05.1986 doğumlu Uzman Jandarma Çavuş Ümit Gıcır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı