GAP Gazeteciler Birliği heyeti Çukurca'yı ziyaret etti
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GAP Gazeteciler Birliği heyeti Çukurca'yı ziyaret etti

GAP Gazeteciler Birliği heyeti Çukurca'yı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan - Haberler | Güncel

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Türkiye'nin çeşitli ilerinden gazetecilerle, Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Türkiye'nin çeşitli ilerinden gazetecilerle, Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Hasan Kurt'un makamında kabul ettiği gazetecilere, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, AK Parti Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurt, huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçenin görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi.

Gazeteciler, ziyaretin ardından ilçedeki tarihi Emir Camisi, kale evleri ve taş değirmeni gezdi.

Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Özbek, bölgedeki huzur ortamına değinerek, "Bu huzura vesile olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, emniyet ve güvenlik güçlerimize minnettarız. Buraları artık canlandırma vakti. Geçmişi geride bırakıp önümüze bakmamamız gerekiyor. Bütün Türkiye'ye katkı sağlayacak maden rezervimiz, kültürel zenginliklerimiz, doğa sporları yapabileceğimiz bir ortam var. Daha iyi hizmetler getirmek için çabalıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Kıymaz ise kaynaşmayı sağlamak, Hakkari'nin güzelliklerini ve huzur ortamını yerinde görmek için kente geldiklerini belirtti.

"Hakkari'de hayat var" sloganından yola çıktıklarını anlatan Kıymaz, "Hakkari hem doğası hem insanı hem de tarihiyle eşsiz bir kent. Birçok zenginliği bir arada görmek mümkün. Özellikle ocaklarındaki bakır, altın, çinko gibi maddelerin işlemeye açılmasıyla belki binlerce Hakkarili buralarda istihdam edilecek. Hakkari bizimdir. Türkiye'nin doğuya açılan kapısıdır. Bu kapıyı sağlam tutacağız. Birlik, beraberlik içinde bu yöreyi kalkındıracağız. Hakkarililer de mutlu olacak biz de." diye konuştu.

GAP Gazeteciler Birliği heyeti Çukurca'yı ziyaret etti
GAP Gazeteciler Birliği heyeti Çukurca'yı ziyaret etti
GAP Gazeteciler Birliği heyeti Çukurca'yı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan

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