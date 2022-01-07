Gani Müjde, "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı tiye aldı: Paket tamam - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gani Müjde, "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı tiye aldı: Paket tamam

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Gani Müjde, koronavirüse çözüm olarak Bill Gates'in tutuklanmasını öneren Hakan Ural'a esprili bir paylaşımla cevap verdi. Bill Gates'in photoshoplu bir fotoğrafını paylaşan Müjde, "Hakan abi paket tamam. Bill Gates'i tutukladık, koronayı bitireceğiz. Pazarlık sürüyor" dedi.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan hastanede tedavi gördükten sonra virüsü yenen Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsün çözümü için Bill Gates'in tutuklanması gerektiğini söyledi.

"BILL GATES'İ TUTUKLAYIP PAZARLIK YAPIN"

Instagram hesabından paylaşım yaparak dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı çözüm önerisi sunan Ural, "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp, asgari müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" ifadelerini kullandı.

Gani Müjde, 'Koronaya çözüm için Bill Gates' tutuklansın diyen Hakan Ural'ı tiye aldı: Paket tamam

GANİ MÜJDE TİYE ALDI

Ünlü yazar Gani Müjde de Hakan Ural'ın gündem yaratan bu sözlerine sessiz kalamadı. Photoshopla Bill Gates'in fotoğrafını tutuklanan bir adamın yüzüne koyan Müjde, "Hakan abi paket tamam. Bill Gates'i tutukladık, koronayı bitireceğiz evvelallah. Yozgat'tan arsa, Bağcılardan iki daire verdik kabul etmedi. Şerifali'den de iki dükkan istiyor. Pazarlık sürüyor" yazdı.

Gani Müjde, 'Koronaya çözüm için Bill Gates' tutuklansın diyen Hakan Ural'ı tiye aldı: Paket tamam

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
Koronavirüsü yenen İbrahim Tatlıses, sahnelere geri dönüyor

Koronavirüsü yenen İbrahim Tatlıses, sahnelere geri dönüyor

 Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti

Aracının deposunu dolduran Gökhan Özoğuz, ödediği paraya isyan etti

Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Bozkurt :Güzel atışma.. Keyfini çıkarın.. İşte olması gereken insani dalaşma bu. Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title