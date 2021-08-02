"Gana Milli Cami ve Külliyesi'nin yapımında kamu kaynağı kullanılmamıştır"

Gana Dostluk ve Yardımlaşma Derneği (GANADER) Başkanı ve Gana Milli Cami Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Dr.

Gana Dostluk ve Yardımlaşma Derneği (GANADER) Başkanı ve Gana Milli Cami Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Dr. Ramazan Arıtürk, Gana Milli Cami ve Külliyesi'nin yapımında kamu kaynağı kullanılmadığını belirterek, "Bu külliyede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinden, kamu kaynağından istifade edilmemiştir, bir kuruş dahi olsa bir kamu kaynağı kullanılmamıştır. Bu tamamen gönüllü insanların yaptığı bir faaliyettir." dedi.

Arıtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gana'nın başkenti Akra'daki Gana Milli Cami ve Külliyesi'nin GANADER'in yanı sıra Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Abdullah Tivnikli İstanbul Araştırma ve Eğitim (İSAR) Vakfı, Gana'da kurulu bulunan Hudayi Foundation'ın maddi ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Türkiye Diyanet Vakfının manevi desteğiyle inşa edildiğini belirtti.

Akra'nın Samsun'un kardeş şehri olduğunu ve Samsun Müftülüğü önderliğinde Samsun'daki hayırseverlerden de yardım toplandığını anlatan Arıtürk, şunları kaydetti:

"80'e yakın gönüldaşımızın yaptığı katkı neticesinde camiyi inşa ettik. Caminin 20 milyon dolara yakın bir maliyeti var. 16 milyon 298 bin dolar nakit destek var. Bakiye kalan kısım ise nakdi yardım yerine ayni yardım yapan, gelip fiilen çalışan, mimari projelere destek olan arkadaşlarımız. Bu kişiler bedel almadılar. Gayri nakdi ve insan kaynağı destekleriyle 20 milyon dolara mal olan bir camiden bahsediyoruz. Burası sadece bir camiden ibaret değil. Burada kadın doğum, çocuk klinikleri, geniş çaplı bir sağlık ocağının yanı sıra 3 doğumhane ve hasta odaları var. Göz klinikleri de yapılacak. Ayrıca kompleksin içerisinde Gana Diyanet İşleri Başkanlığı yönetim binası, konferans salonları, büyük bir kütüphane ve araştırma merkezi bulunuyor. Hanımlar ve erkekler için kütüphane ile öğrencilerin kaldığı yurtlar var. Seminer salonları, sempozyum salonları, konferans salonları, lojmanlar, çocuk oyun parkı var. Uluslararası akredite edilmiş bir Türk lisemiz var. Kapalı alanda 7 bin kişinin, açık alanlarla birlikte 20 bin kişiye yakın kişinin namaz kılacağı bir cami var. Bir gasilhane de yaptık. Aşhane ve hamam var. Bir anlamda bütünüyle Süleymaniye Külliyesi örnek olarak alınmış bir yapı ve Sultanahmet Camisi formunda. Camimizde hafızlık ve kıraat dershaneleri ve muvakkithanesi de bulunuyor. Camimizin kitabesindeki ay yıldız Kastamonu Nasrullah Camisi'nden esinlenerek yapılmıştır. Caminin tapusu ve nüfus cüzdanı mahiyetindeki kitabe Marmara mermerine kazınarak ölümsüz hale gelmiştir."

Arıtürk, cami ve külliyenin 16 Temmuz'daki açılışına, Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, Devlet Başkanı Yardımcısı Mahmudu Bawumia ile bakanların yanı sıra siyasi parti liderlerinin ve ülkedeki yabancı misyon temsilcilerinin katıldığını aktardı.

Caminin Türkiye'nin kamu kaynaklarıyla yapıldığı iddialarını değerlendiren Arıtürk, şunları söyledi:

"Konunun ne olduğunu bilmeyenler tarafından temel amacı politik birtakım mülahazalarla siyasi iktidarı eleştirmek maksadıyla yapıldığını düşünüyorum. Bu çok üzüntü verici. Bu külliyede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinden, kamu kaynağından istifade edilmemiştir, bir kuruş dahi olsa bir kamu kaynağı kullanılmamıştır. Bu tamamen gönüllü insanların yaptığı bir faaliyettir. Türkiye'deki vakıfların yaptığı faaliyetlerin hepsi, resmi makamlar tarafından bilinir, raporlaması yapılır. Vakıfların yaptığı harcamalar kontrol edilen konular. Özel vakfın ve şahsın nereye hayır yapacağına, nereye yatırım yapacağına kimse müdahale edemez. Beraber hareket ettiğimiz vakıflar, dernekler yangından önce bile bazı bölgelerde ağaçlandırma çalışmasına katıldı. Vakıflarımız sadece Gana'da bir cami ve külliye inşa etmiş değildir, aynı zamanda ülkemizdeki birçok öğrenciye burs veriyoruz, fakir insanlara yardımcı oluyoruz, afet bölgelerinde afet zamanlarında elimizden gelen tüm imkanlarla yardım ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur Erpehlivan