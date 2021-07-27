Gamze Özçelik: Togo'ya yardım götürdü
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Gamze Özçelik: Togo'ya yardım götürdü

Gamze Özçelik: Togo'ya yardım götürdü
Hürriyet - Haberler | Magazin

Özçelik, Kurban Bayramı'nda Afrika'daki Togo halkıyla bir araya geldi.

Özçelik, Kurban Bayramı'nda Afrika'daki Togo halkıyla bir araya geldi. Eski model, yaptıkları yardımı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Umuda Koşanlar olarak bu bayram 8 ülkede 12 bölgedeydik. Bense Togo'da. Kurban Bayramı hem operasyonel hem saha açısından gerçekten çok ama çok zordur. Ekibimiz gerçekten hem içeri hem de dışarıda büyük bir özveri ile çalıştı. Zordu ama 10 binlerce insanın duası olduk."

5 bayramdır Afrika'dayım

Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu Gamze Özçelik, "Afrika'da geçirdiğim beşinci Kurban Bayramı. İlk sene Sudan, ikinci sene Somali, üç ve dört Tanzanya derken bu seneyi de Togo'da geçirmek nasip oldu" dedi.

Kaynak: Hürriyet

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