Gamze Özçelik'ten sokağa çıkma yasağından sonra marketleri yağmalayanlara ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik Gamze Özçelik, sokağa çıkma yasağının ardından market ve fırınları yağmalayan vatandaşlara sosyal medya hesabından tepki göstererek "Evimizde çay kalmadığında dünkü çayı yeniden demledik. Yokluğu paylaşmamız bize insan olduğumuzu, aciziyetimizi ve birlik, beraberliği hatırlatır" dedi.

İçişleri Bakanlığınca Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar , il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı duyan vatandaşlar, dün toplu olarak marketlere ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Vatandaşların bu hamlesine kısa sürede tepki yağarken Gamze Özçelik'ten ders niteliğinde bir paylaşım geldi.

"ÇAYIMIZ OLMADIĞI İÇİN DÜNKÜ ÇAYI YENİDEN DEMLEDİK"

Yıllarca oyunculuk yaptıktan sonra kendini kurduğu yardım derneğine adayan Gamze Özçelik, vatandaşların her yeri yağmalamasına şu sözlerle tepki gösterdi: "Evimizde çay kalmadığında dünkü çayı yeniden demledik. Bu aklıma Afrika'nın çöllerinde, yer sofrasında bir sallama çay poşetini birkaç kişi paylaşmamızı getirdi. Korkmayalım. Yokluğu paylaşmamız bize insan olduğumuzu, aciziyetimizi ve birlik, beraberliği hatırlatır. O yüzdendir yolu hep özleyişim..." dedi.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLAR İÇİN 600 BİN TL BÜTÇE AYIRDI

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınında dolayı işsiz kalan, kiralarını ve faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yardım edeceklerini söylemişti. İhtiyaç sahipleri için ilk etapta 600 bin TL ön bütçe ayırdıklarını duyuran Özçelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Özçelik konu hakkında yaptığı paylaşımda "Bugünleri devletimiz, sağlık çalışanlarımız ve tüm insanımızla birlik olarak atlatacağız inşallah. Bu zor günlerde Umuda Koşanlar Derneği olarak işsiz kaldığını, kirasını ve faturalarını ödemekte zorlandığını tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimiz için ilk etapta 600 bin TL olan ön bütçeyi ayırdık.

Bağışçılarımızın desteği ile çok daha artacağını düşündüğümüz bu yardımın tüm kardeşlerimize umut olması duasıyla yola çıktık. Önümüzdeki birkaç güç içinde işleyişini duyuracağımız çalışma için beklemede kaldın" demişti.