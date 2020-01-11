Gamze Akkuş İlgezdi kimdir? Gamze Akkuş İlgezdi nereli, kaç yaşında?

11.01.2020 14:25 | Son Güncelleme: 11.01.2020 14:25

Gamze Akkuş, İstanbul'da doğdu ve çalışma hayatına ilk olarak SSK dispanserinde başladı. Siyaset alanında yaptığı doktora sonrasında da CHP'den siyasete atıldı. CHP'den İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te yer alan İlgezdi, aynı zamanda bir kitap kaleme aldı. İşte, Gamze Akkuş İlgezdi hayatı, biyografisi...

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ KİMDİR?

İlgezdi, 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Hizmet içi eğitim programıyla, çene cerrahisi master eğitimini tamamladı.

Kariyerine, 1992 yılında SSK Topçular Dispanseri'nde başladı. 1993'te SSK Okmeydanı Hastanesi'ne atandı. 9 yıl ameliyathane bölümünün sorumluluğunu üstlendi. 1999 – 2001 yılları arasında Başhekim Yardımcılığı görevini yürüttü. Aynı yıllarda KESK'in aktif üyeleri arasındaydı.

TÜRKAN SAYLAN TIP MERKEZİNİ KURDU

Gamze Akkuş, Sağlık Bakanlığı'ndan 2009 yılında ayrılarak, İçişleri Bakanlığı kadrosuna dahil oldu. Burada Prof. Türkan Saylan Tıp Merkezi'ni kurdu ve hekim olarak görev aldı. Kadın Sığınma Evi, Teknolojik Gençlik Merkezi, Mamografi Merkezi, festivaller, sanat kursları ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik çalışmaları hayata geçirdi. 2011 yılında, Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini, "Yerel Yönetimlerde Kültür ve Sanat Politikaları" çalışmasıyla tamamladı. Aynı üniversitede Siyaset Bilimleri alanında doktora çalışmasına devam ediyor.

25, 26 ve 27'nci dönemlerde İstanbul Milletvekili seçilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı. Cumhuriyet Halk Partisi 35'inci ve 36'ncı Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. Sosyal Dönüşüm Vakfı ile Anneler Platformu'nun kurucusudur. 2017 yılında "Kadının Dönüşümü-Karanlığın Tahakkümü" adında kitabı çıktı.

Gamze Akkuş İlgezdi, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile evli ve bir kız çocuk annesidir.