Zula sistem gereksinimleri 2022! Zula kaç GB?
MadByte Games tarafından geliştirilen ve ülkemizde en çok oynanan oyunlardan birisi olan Zula tamamen Türk geliştiriciler tarafından tasarlandı. Ülkemizde milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alan Zula'nın sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Zula sistem gereksinimleri nelerdir? Zula IV GB? Detaylar haberimizde...
Zula, Türk yapımı ilk MMOFPS oyunu niteliğindedir. Oyunun çıkış yapma tarihi ise 22 Şubat 2015'tir. Zulanın resmi sitesinden indirilebilir ve kayıt olunabilir. Oyunun yapım aşamasına ise 2013 yılında başlanmıştırve 2015 yılında ise de yayınlanmıştır. Zula ve paralı askerlerden oluşan Gladyo adında 2 düşmanların yer aldığı Zula oyununda oyun farklı hikayelere ev sahipliği yapmaktadır.
FPS oyuncularının tercih sıralamasında üst sıralarda yer alan Zula'nın sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Zula oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Zula sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Zula kaç GB? Sizler için derledik...
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/8.1/10
- İşlemci: Pentium 4 2.4 GHz/ Athlon 2500
- Bellek: 2024 MB RAM
- Ekran Kartı: GeForce 5730/ Radeon 9003
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 6 GB
- İşletim Sistemi: Windows Vista/7/8/8.1/10
- İşlemci: Pentium 4 3.0 GHz/ Athlon XP 3000+
- Bellek: En az 4 GB
- Ekran Kartı: Graphics Intel HD 4000
- DirectX: Sürüm 9.0
- Depolama: 6 GB
Zula'yı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 6 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.