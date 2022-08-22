Yasayı ihlal eden teknoloji devi Sony'ye dava açıldı! Kullanıcılar tazminat alabilecek

Sony'nin İngiltere'deki PlayStation kullanıcılarına dijital oyun satın alımları için geçtiğimiz 6 yıl içerisinde 5 milyar sterline kadar fazla ücretlendirme yapıldığı bildirildi. Kişi başına tahmini zararın ise 67 ila 562 Sterlin arasında değiştiği tahmin ediliyor.

İddiaya göre, PlayStation Store üzerinden yapılan her dijital oyun ve oyun içi satın alma işlemlerinde Sony'nin son 6 yıl içerisinde yüzde 30 komisyon talep ederek toplamda 5 milyar Sterline kadar yüksek ücretlendirme yaptığı belirtiliyor.

SONY'YE YÜKSEK FİYATLAR NEDENİYLE DAVA AÇILDI

İngiltere'de Rekabet Temyiz Mahkemesi'ne sunulan rapora göre, 19 Ağustos 2016'dan beri konsollarında veya PlayStation Store üzerinden dijital oyunlar veya eklenti içeriği satın alan herkesin bu yüksek ücretlendirmeden etkilendiği ve potansiyel olarak tazminat alma hakkına sahip olduğu açıklandı.

KULLANICILAR TAZMİNAT ALABİLECEK

Son 6 yıl içerisinde PlayStation Store üzerinden oyun satın alan İngiltere'deki kullanıcılar, faiz hariç 67 ila 562 Sterlin tazminat alabilecek.

REKABET YASASINI İHLAL ETMEKLE SUÇLANIYOR

Tüketici hakları savunucusu Alex Neill'in oyun şirketine karşı açtığı bu davada şirketin oyun geliştiricilerine ve yayıncılarına haksız şartlar ve koşullar dayatmak için piyasaya gücünü kötüye kullanarak rekabet yasasını ihlal etmekle suçluyor.

"İNGİLTERE'DEKİ EN BÜYÜK EĞLENCE ENDÜSTRİSİ"

Alex Neill'in açıklamasının devamında ise şu sözlere yer verdi:

"Oyun şu anda İngiltere'deki en büyük eğlence endüstrisi, TV, video ve müziğin önünde ve birçok savunmasız insan, topluluk ve bağlantı için oyuna güveniyor. Sony'nin eylemleri, özellikle de bir yaşam maliyeti krizinin ortasındayken ve tüketici cüzdanı daha önce hiç olmadığı kadar sıkıştırılırken, bunu karşılayamayan milyonlarca insana mal oluyor."