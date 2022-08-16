Xbox One satışları PS4'ün yarısının altında kaldı

Yıllardır Xbox One için satış rakamları duyurulmamasının ardından nihayet Microsoft, Brezilya'nın ulusal rekabet düzenleyicisine sunduğu belgelerde Xbox One satışlarının PlayStation 4'ün yarısından daha az olduğunu kabul etti.

En son 2016 mali yılının başında Xbox One satış rakamlarını duyuran Microsoft, bu zamana kadar Xbox One'ın ne kadar satış yaptığına dair bir açıklamada bulunmadı ve bunun yerine Xbox Live rakamlarını açıklamaya başladı.

XBOX ONE SATIŞLARI PS4'ÜN YARISINDAN DAHA AZ SATTI

Analist tahminlerinin Microsoft'u sürekli olarak Sony ve Nintendo'nun arkasında üçüncü sıraya yerleştirmesinin ardından Brezilya'nın ulusal rekabet düzenleyicisine sunulan belgelerde Microsoft'un Xbox One satışlarının Playstation 4'ün yarısının altında kaldığı bildirildi.

Microsoft'un sunduğu Portekizce belgelerde, "Sony, konsol satışları ve kurulum tabanı açısından Microsoft'u geçti, son nesilde Xbox'ın iki katından fazla sattı" sözlerine yer verildi.

Sony'nin PlayStation 4 satışlarını Mart ayı itibariyle 117,2 milyona ulaştığını bildirmesinin ardından tahmini olarak ise Microsoft'un Xbox One için satış rakamının 58,5 milyondan az sattığı anlamına geliyor.