Xbox 2023 İçin Büyük Planlarının Olduğunu Açıkladı

Xbox 2023 için büyük planlarının olduğunu açıkladı. Şirketin pazarlama öncüsü Aaron Greenberg geleceğe dair umut verici konuştu.

The Game Awards'daki yokluğuyla dikkat çeken Xbox'tan açıklamalar geldi. Şirketin pazarlama lideri Aaron Greenbeerg yeni paylaşımında The Game Awards'daki Xbox eksikliğine açıklama getiren ifadeler kullandı.

The Game Awards gibi oyunlar için son derece önemli olan bir ödül töreninde Microsoft'un hiç sahne almaması hiç Xbox camiasında soru işaretleri oluşturdu. Xbox'ın kendi oyunlarını tanıttığı videoyu alıntılayıp 2023'ün çok heyecanlı geçeceğini belirten Aaron Greenberg, zamanın anahtar bir kelime olduğunu da ifadelerine ekledi.

A Plague Tale: Requiem, Halo Infinite, Hello Neighbor 2 ve birçok oyunu tanıtım videosuna koyan Xbox, 2023 için de büyük hedeflerinin olduğunu belli eden bir paylaşımda bulundu. Kullanıcıların hayal kırıklığından sonra işe sımsıkı sarılması beklenen platformun 2023 yılında daha çok gündeme geleceği düşünülüyor.

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Xbox'ın yayınladığı videoda dikkat çeken taraf ise 2023 yılında çıkacak olan oyunların da kısa kesitlerine yer vermesiydi. Tanıtımda Minecraft Legends, Atomic Heart ve Starfield gibi oyunlara da yer veren sevilen oyun platformu, kullanıcıların dikkatinin kendi üstünden dağılmasını istemiyor. Xbox Game Pass abone hedefinden geri kalan Microsoft, halihazırda Activision Blizzard satın alımını kavuşturmak için çeşitli hukuki tünellerde mücadele vermeye devam ediyor.

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Geçtiğimiz süreçte "Sony, Xbox'u küçülterek PlayStation'u büyütmek istiyor" açıklamasında bulunan Microsoft, dünyanın dört bir yanında rekabet kurumları ile görüşmelerine devam ediyor. Activision Blizzard satın alımını geçtiğimiz yıl duyuran ve 70 milyar dolarlık satın alım ile idrak edilmesi güç bir miktarı kasadan çıkaran Microsoft'ta yoğun mesailer sürüyor. Görünen o ki oyun devi The Game Awards'daki duyuru eksikliğini 2023'ün ilk aylarında telafi etmeyi hedefliyor.