Valorant sistem gereksinimleri 2022! Valorant kaç GB? Valorant minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler?

Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan Valorant, 2020 yılında piyasaya sürülmesinin ardından FPS dünyasının en çok ilgi gören oyunlarından bir tanesi haline geldi. CS:GO'nun en büyük rakibi olan Valorant'ın sistem gereksinimleri neler? Valorant laptopta oynanır mı? Valorant için kaç GB yer gerekli? Hangi PC Valorant kaldırır? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik...

VALORANT NEDİR?

Valorant, resmi olarak 2 Haziran 2020 tarihinde Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan bir free to play çok oyunculu 1. şahıs nişancı oyunudur. Oyun ilk olarak 2019 yılında Ekim ayında Project A adı altında yayınlanmıştı. Sonradan betası çıkan oyun Haziran 2020 yılında resmi olarak yayımlandı ve oynanmaya başladı. Çıktığı ilk günden bu yana milyonlarca oyuncusu oldu. Gerçekten de CS:GO 'ya rakip olabilecek nadir oyunlardan birisi olarak seçildi.

VALORANT NE ZAMAN ÇIKTI?

Valorant ilk olarak 7 Nisan 2020'de kapalı beta dönemine başlamıştı. Sonradan 2 Haziran 2020 tarihinde oyun tamamen çıkmış oldu. Oyun tamamen ücretsizdir. Riot Games'in resmi sitesinden oyunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 2022

VALORANT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4150 veya AMD A8-7650K ya da eşdeğer özelliklerde

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 730 veya AMD Radeon R5 240

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan olmalı

VALORANT ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 3 1200 ya da benzer özellikler

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon R9 380

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan olması gerekiyor

Kaynak: playvalorant.com

VALORANT MAKSİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ KAÇTIR?

Valorant için bilgisayar sisteminiz ne kadar iyiyse o kadar iyi sonuç alırsınız. Özellikle yüksek FPS için iyi bir bilgisayar gerekiyor diyebiliriz.

VALORANT LAPTOPLARDA OYNANIR MI?

Her bilgisayar oyununda olduğu gibi Valorant da laptoplarda oynanabilir. Fakat laptopların özellikleri masaüstü bilgisayarlara göre daha az olduğu için laptoplarda Valorant biraz daha kasabilir ve FPS'si düşük olabilir. Ama özelliği yüksek veya orta özellikte Laptop yani dizüstü bilgisayarlarda Valorant'ı sorunsuz şekilde oynayabilirsiniz.

VALORANT İÇİN EN DÜŞÜK EKRAN KARTI KAÇ OLMALI?

Valorant için minimum ekran kartı 30 FPS için "Intel HD 4000" olmaktadır. Fakat en düşük ekran kartının "NVIDIA GeForce GT 730/ AMD Radeon R5 240" olması tavsiye edilmiştir.

İlgili Haberler

VALORANT İÇİN MİNİMUM RAM KAÇ GB OLMALIDIR?

Valorant için minimum Ram 4 GB olmalıdır. Bilgisayarınızın en az 4 GB RAM'e sahip olması gerekiyor.

VALORANT KAÇ GB?

Valorant minimum 8 GB yer kaplamaktadır. Fakat oyun yeni güncellemelerle birlikte bu depolama yükselebilir. Lakin siz her ihtimale karşı Valorant için bilgisayarınızda 10 GB'lık boş bir yer ayırabilirsiniz.

VALORANT NEREDEN İNDİRİLİR?

Valorant resmi web sitesinden veya Epic Games Store'dan oyunu ücretsiz indirebilir ve bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Haberler.com - Gamegar