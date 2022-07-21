Valorant rankları neler? Valorant rank sistemi! Valorant rank sistemine dair her şey!

Dünyaca popüler FPS oyunu Valorant, Riot Games ekibi tarafından geliştirip yayınlandı. League of Legends ve Counter Strike karışımı bir sonuç olarak ortaya çıkan Valorant'ta hem karakter skillerini kullanırken diğer yandan ise aiminizi, bilek becerinizi konuşturmanız gerektirecektir. Valorant'ta bulunan derecesiz, dereceli, spike hücum, ölüm maçı gibi oyun modları bulunmaktadır.

Valorant oyuncularının çoğunlukla tercih ettiği oyun modu arasında bulunan Valorant dereceli modunun rank sistemi iste merak edilen konular arasında yer alıyor. Valorant'taki en yüksek rank, en düşük rank, rank kaç maç sonra alınıyor, rank sistemi nasıl çalışıyor gibi sorular da sorulmaktadır. Bu haberimizde sizlere bu soruların cevaplarını vereceğiz. Ekstra sorunuzun olması dahilinde Discord sunucumuza katılarak Discord oyun topluluğumuza sorabilirsiniz.

VALORANT DERECELİ NASIL OYNANIR?

Eğer Valorant'ta daha önce hiç dereceli maç oynamayıp herhangi bir rank almadıysanız, dereceli oynayamazsınız. Dereceli sıraya girebilmek için en az 20. Hesap seviyesine ulaşmış olmanız gerekmektedir. Bunun için de bolca diğer oyun modlarını oynayarak hesabınızı 20 levele yükseltip dereceli sırasına katılabilirsiniz.

VALORANT RANKLARI NELER?

Valorant'ta en çok merak edilen sorulardan biri rank sistemidir. Valorant'ta kaç adet rank var? En düşük rank nedir? En yüksek rank nedir? Valorant rankları en düşükten yükseğe doğru:

Demir

Bronz

Gümüş

Altın

Platin

Elmas

Yücelik

Ölümsüz

Valorant

VALORANT RANK SIRALAMASI

Valorant'ın rank sistemleri en düşükten en yükseğe sırasıyla Demir (Iron), Bronz (Bronze), Gümüş (Silver), Altın (Gold), Platin (Platinum), Elmas (Diamond), Yücelik (Ascendant), Ölümsüz (Immortal) ve son olarak ise Valorant (Radiant) bulunmaktadır.

VALORANT RANK SİSTEMİ

Valorant'ta ranklar kendi içlerinde bir, iki ve üç olarak da ayrılmaktadır. Valorant'ın en düşük rankı Demir 1'dir. Maç kazandıkça Demir 2, Demir 3, Bronz 1, Bronz 2 diye rankınız yükselecektir. Valorant'ın en yüksek rankı ise Radiant'tır. Ancak, Radiant'ta işler değişiyor. Eğer Radiant rankına yükselirseniz bu sefer Valorant sıralaması işin içine girmektedir. Her sezon Valorant Radiant sıralaması oluşmaktadır ve Radiant rankına yükselince rütbeniz Radiant#sıralama (örnek: Radiant#19) şeklinde olmaktadır.

Radiant sıralaması

VALORANT'TA RANK NASIL ATLANIR?

Valorant'ta rank atlayabilmek için tabi ki de ilk olarak dereceli maçı kazanmanız gerekmektedir. Daha önce hiç dereceli maç oynamadıysanız, derecelide üç maç kazanana kadar sizi rank atmayacaktır. Dereceli oyunlarınızda üç maç kazandıktan sonra sizin oyun içi performansınıza göre rankınızı atlatacaktır. Bunun yanı sıra eğer bir ranka sahipseniz ve rank atlamak istiyorsanız dereceli maçı kazanmanız gerekmektedir. Rank atlamak için rank barınızın 100 olması lazımdır. Bir dereceli maçını kazandığınız zaman ortalama olarak 10-30 arası puan gelmektedir. Tabi bu durum her rankta farklılık gösteriyor. Rank barınızın dolması halinde bir sonraki ranka ulaşırsınız. Ancak, rank barınız sıfırın altına düşerse siz de rank düşmüş olursunuz.

Rank barı 97/100