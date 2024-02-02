V Rising, PlayStation 5'e geliyor

Vampir hayatta kalma oyunu V Rising yakında PlayStation 5'e geliyor. Ayrıca uzun süredir talep edilen bir özelliğin sonunda orijinal PC sürümüne de geleceği doğrulandı.

V RISING, PS5'E GELİYOR

İsveçli geliştirici Stunlock Studios tarafından geliştirilen V Rising , Mayıs 2022'de erken erişim PC oyunu olarak piyasaya sürülmesinin ardından kısa sürede popüler oldu. Unity tabanlı RPG ve kale inşa etme oyunu, oyunculara açık dünyada hayatta kalma deneyimine benzersiz bir boyut kazandırıyor.

V Rising'in kendisini diğer benzer oyunlardan ayırmasına yardımcı olan bir ayrım olan, sihir kullanan vampirlerin rolünü üstlenin. Ocak 2023 itibarıyla V Rising tahmini üç milyon kopya sattı ve artık oyun tamamen yeni bir izleyici kitlesi kazanma fırsatına sahip oldu.

2024'ün ilk PlayStation State of Play etkinliğinde gösterilen bir oynanış fragmanında, V Rising'in PS5 bağlantı noktasının 2024'te piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. Bu lansman, dünyanın en iyi vampir oyunlarından biri olarak kabul edilen V Rising'in konsoldaki ilk çıkışına işaret edecek. Ayrıca, V Rising'in nihayet resmi oyun kumanda desteğini alacağının ortaya çıkmasıyla PC oyuncuları da bazı iyi haberler aldı.

V Rising Twitter hesabı, oyunun Windows sürümünün aranan özelliğe sahip olacağını doğruladı. Yaklaşık iki yıldır piyasada olmamasına rağmen V Rising'in PC'deki oyun kumandaları için hala resmi bir desteği yok. Ancak oyuncular, Valve'ın popüler Steam Deck'i veya çok daha güçlü Asus ROG Ally gibi taşınabilir sistemlerde birkaç uyarıyla oyunun hâlâ oynanabileceğini bildirdi.

Stunlock Studios daha önce V Rising'in bir sonraki büyük güncellemesinin oyunun tam sürümü olmasını istediğini belirtmişti . Stunlock Studios, takipçilerine 2024 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan bu 1.0 yapısının V Rising'in gelişiminin sonu olmayacağına dair güvence verdi. Şirket, V Rising'in ilk büyük güncellemesi Secrets of Gloomrot'u geçen Mayıs ayında yayınladı ve oyuncuların V Rising'de efsanevi vampir silahları üretmesine olanak tanıyan Ancestral Forge iş istasyonu gibi birçok yeni içerik ekledi.