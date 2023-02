Ubisoft, The Crew 3'ü bugün duyuracak

SidWaj adlı Twitter kullanıcısının Aralık 2022'de paylaştığı bir Tweet'te The Crew 3'ün 2023 yılında yayınlanacağına dair tahminde bulunmasının ardından The Crew'in resmi Twitter hesabı Tweet'e "Yarın." şeklinde cevap verdi. Bu durum da The Crew 3'ün bugün veya yakında duyurulabileceğini göstermektedir.

The Crew 3 geliştirme aşamasında ve resmi The Crew Twitter hesabına göre bugün saat 20.00'de açıklanacak. Ubisoft'un açık dünya yarış oyunu The Crew 2'nin Mayıs 2018'deki lansmanından bu yana güncellemeler ve mevsimsel etkinlikler almaktadır.

THE CREW 3 YAKINDA DUYURULACAK

Ubisoft, 31 Ocak Salı günü saat 20.00'de duyuru yapacağını açıklamasının ardından The Crew serisinin bir sonraki oyununun daha önce veri madencileri tarafından Project Orlando olarak adı sızdırılan "The Crew Motorfest"i duyuracağı tahmin ediliyor.

PROJECT ORLANDI OLARAK SIZDIRILDI

Project Orlando ilk olarak NVIDIA veri tabanı sızıntısının bir parçası olarak ortaya çıktı. İlk zamanlarda The Crew 2'nin DLC'si olarak tahmin edilen, ancak ekran görüntüleri yayınlanmasıyla beraber The Crew Motorfest'e dönüştüğü iddia edildi.

THE CREW MOTORFEST

Serinin ilk oyunu The Crew, 2014'te piyasaya sürüldü ve 4 yıl sonra ikinci oyun olan The Crew 2, 2018'de çıkış yaptı. 2018'den bu yana içerik güncellemesi alan The Crew 2 için tünelin sonuna yaklaşıldığı düşünülürken Ubisoft, The Crew 3'ü hayranlarına duyurmaya hazırlanıyor gibi görünüyor.