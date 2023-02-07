Twitch yayıncıları deprem için bağış yayını açtı! Toplanan bağışlar 10 milyon TL'yi aştı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından depremzedelere yardım için yapılan bağışlara Türk Twitch yayıncıları da katkı sağladı. Canlı yayın platformu Twitch'te depremzedeler için bağış yayını açan Türk yayıncılar, saatler içerisinde 10 milyondan fazla bağış topladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 ve Elbistan ilçesindeki 7.6'lık deprem sonrası enkaz altında kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşların sesi olmak ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan bağış yayınları sonrası 10 milyon TL'den fazla bağış toplandı.

10 MİLYON TL'DEN FAZLA BAĞIŞ TOPLANDI

Twitch Türkiye'nin bilinir isimleri arasında yer alan Tuğkan "Elraenn" Gönültaş, Levent "Levo" Balım, Çağrı "Hype" Ergün, Ahmet "Jahrein" Sonuç ve ABD'de yaşayan Türk yayıncı Hasan "Hasanabi" Piker'in yaptığı bağış yayınları sonucunda depremzedelerin insani ihtiyaçlarının karşılanması için 12,6 milyon TL bağış toplandı. Toplanan bağışlar ise Ahbap Derneği'ne gönderildi.

TWITCH TOPLULUĞUNDA YARDIMLAR DEVAM EDİYOR

Yayıncıların bir kısmı depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için bağış toplarken bir kısmı ise enkaz altında kalıp ulaşılamayan vatandaşların adreslerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak yardımcı olmaya çalıştılar. Yayıncılar ve izleyicileri, göçük altındaki vatandaşların bulunması için gece gündüz paylaşımlara devam ediyor.