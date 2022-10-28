Türkiye'deki Oyun Stüdyoları Geliştirici Kiti Edinemiyor

Yerli oyun stüdyoları konsol geliştiriciliğinin kritik bir parçası olan geliştirici kitlerini Türkiye'ye getirmekte problem yaşıyor. Başarılı beat-em-up oyunu Mayhem Brawler'a imza atan Hero Concept'in kurucularından Serkan Özay, Türkiye'deki oyun stüdyolarının karşılaştığı probleme dair yaşadıklarını dile getirdi.

Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One ve Microsoft Windows üzerinde çıkış yapmış olan Mayhem Brawler'ın geliştirici koltuğunda Hero Concept oturuyor. Konsollara oyun çıkarma konusunda bir hayli mesai harcayan Hero Concept, Mayhem Brawler ile yakaladığı başarıyı sürdürmek ve yeni nesil konsollar üzerinde de çalışmak istiyor.

Fakat bir konsol üzerinde oyun çıkarmak için developer kit ve test kit adı verilen geliştirici cihazlarına ihtiyaç duyuluyor.

"Bu cihazları ilgili kuruluşlardan satın almanız gerekiyor. Geliştirici kiti olarak bilinen bu cihazlar olmadan oyununuzu Xbox, Nintendo ya da PlayStation konsollarında yayına hazırlamanız imkansız."

Resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Serkan Özay, geliştirici cihazlarını Sony'den bir süredir talep ettiklerini fakat sürecin problemlerle dolu olduğunu dile getirdi. Stüdyoda aynı zamanda Yaratıcı Direktörlük görevini üstlenen Özay, beş yıl önce PlayStation 4 için geliştirme kitleri sipariş ettiklerinde sorun yaşamadıklarını da ekledi.

Kıdemli oyun geliştiricisi bir konsolda oyun yayımlamak için temel bileşen olan kitleri Türkiye'ye sipariş edemediklerini ifade etti. Uzun bir süredir bu problem ile karşı karşıya olduklarını bildiren Serkan Özay, konu hakkında Sony ile iletişime geçtiklerinin de altını çizdi.

Defalarca Sony'e ulaşmalarına rağmen cihazları Türkiye'ye sipariş edemediklerini belirten paylaşımda Sony'nin yanıtı da yer alıyor.

"Israrla açıklamalarını talep ettiğimizde Türkiye gümrüğü ile ilgili bir problem olduğunu dile getirdiler. Daha sonra sorunun yakın zamanda çözüme kavuşmayacağını belirttiler. Hatta Türkiye, Belarus, Rusya, İran ve Hindistan'da da benzer problemler yaşandığını söylediler."

Bunun üzerine Hero Concept ekibi geliştirici cihazlarını Avrupa sınırlarında satın alma yöntemine başvurdu. Daha önce oyunlarını Fransa'da yayımlayan yayıncısı ile iletişime geçen yerli stüdyo, dev kit ve test kit cihazlarını kargolama usulüyle tedarik etmeyi başardı.

Fakat bu kez gümrükte ortaya çıkan sorunlar yerli oyun stüdyosuna büyük bir fatura çıkardı. Mayhem Brawler'a imza atan ekip farklı bir yönteme başvurmalarına rağmen bu sefer gümrüğe takıldı. Öyle ki süreç kitlerin gümrük kontrolünde "karaborsadan ithal edilen ürün" olarak damgalanmasına dahi şahit oldu. Daha sonra müşavirleri aracılığı ile bu problemi de çözüme kavuşturan geliştirici ekip nihayetinde yapım kitlerine kavuştu. Olması gerektiğinden çok daha fazla zaman ve kaynak kaybına neden olan bu sorun ise hala çözülmeyi bekliyor.

Tüm bu süreç Türkiye'den dev platformlara oyun çıkarmak isteyen ekiplerin yaşadığı problemlere de fevkalade bir örnek oldu. Sony gibi bir teknoloji devinin ülkemize geliştirici kiti göndermesinde sorun yaşaması yerli oyun sektörü için olumsuz bir noktaya işaret ediyor.