Türk bayrağını korumak için yüzbinlerce kişi internette saatlerce nöbet tuttu - Haberler

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Türk bayrağını korumak için yüzbinlerce kişi internette saatlerce nöbet tuttu

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Türk bayrağını korumak için yüzbinlerce kişi internette saatlerce nöbet tuttu

Popüler sosyal medya sitesi Reddit'te tekrardan aktif olan Place adlı piksel boyama etkinliği, tüm dünyada oldukça fazla ilgi gördü. Kullanıcılar tarafından piksellerle boyanan Türk bayrağına zarar gelmemesi için yüzbinlerce kişi ekran başında nöbet tuttu.

Tüm dünyada oldukça fazla ilgi gören Reddit Place etkinlikte insanların yaptıkları ilk iş kendi uluslarının bayraklarını çizmek oldu. Bunun yanı sıra Twitch yayıncıları, espor takımları gibi birçok kitlesi bulunan topluluklar da Place'de yer edinmek için saatlerce çaba sarf etti.

Reddit Place etkinliğinde Twitch yayıncıları arasında bayrak kavgaları oldu. Anlık olarak 100 bin kişiden fazla izlenen başta Elraenn olmak üzere birçok Türk Twitch yayıncısı ve toplulukları tarafından oluşturulan Türk bayrağına birçok kez farklı ulustan kullanıcılar saldırı düzenledi. Türk bayrağının üzerini farklı renklerle boyayarak bayrağı tablodan silmek için uğraştılar ancak, çabaları sonuç vermedi.

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Türk bayrağının üzerini farklı renklerle boyayarak bayrağı silmek isteyen farklı ulustaki kullanıcıları defetmek için yüz binlerce Türk kullanıcısı bayrağa zarar gelmemesi için gece ve gündüz boyunca nöbet tuttu.

Türk bayrağını korumak için yüzbinlerce kişi internette saatlerce nöbet tuttu

Türk bayrağını korumak için yüzbinlerce kişi internette saatlerce nöbet tuttu

Çoğunlukla Twitch yayıncılarının toplulukları tarafından yapılan bu çizimlerde bir kullanıcı 5 dakikada bir olmak üzere bir adet piksel boyayabilmektedir. Toplamda 4 milyon adet piksel bulunan çerçevede kullanıcılar çizim yeteneklerini konuşturdu. Reddit Place Etkinliğinin sonunda daha fazla boyama yapılamayacak ve en tablonun son hali bir daha değiştirilmeyecek.

Türk bayrağını korumak için yüzbinlerce kişi internette saatlerce nöbet tuttu

Türk bayrağını korumak için yüzbinlerce kişi internette saatlerce nöbet tuttu

Türk bayrağını korumak için yüzbinlerce kişi internette saatlerce nöbet tuttu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Reddit, Gamegar,, Haberler

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