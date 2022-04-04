Türk bayrağını korumak için yüzbinlerce kişi internette saatlerce nöbet tuttu

Tüm dünyada oldukça fazla ilgi gören Reddit Place etkinlikte insanların yaptıkları ilk iş kendi uluslarının bayraklarını çizmek oldu. Bunun yanı sıra Twitch yayıncıları, espor takımları gibi birçok kitlesi bulunan topluluklar da Place'de yer edinmek için saatlerce çaba sarf etti.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI DÜZENLEDİLER

Reddit Place etkinliğinde Twitch yayıncıları arasında bayrak kavgaları oldu. Anlık olarak 100 bin kişiden fazla izlenen başta Elraenn olmak üzere birçok Türk Twitch yayıncısı ve toplulukları tarafından oluşturulan Türk bayrağına birçok kez farklı ulustan kullanıcılar saldırı düzenledi. Türk bayrağının üzerini farklı renklerle boyayarak bayrağı tablodan silmek için uğraştılar ancak, çabaları sonuç vermedi.

TÜM GÜN BOYUNCA NÖBET TUTTULAR

Türk bayrağının üzerini farklı renklerle boyayarak bayrağı silmek isteyen farklı ulustaki kullanıcıları defetmek için yüz binlerce Türk kullanıcısı bayrağa zarar gelmemesi için gece ve gündüz boyunca nöbet tuttu.

REDDIT PLACE NEDİR?

Çoğunlukla Twitch yayıncılarının toplulukları tarafından yapılan bu çizimlerde bir kullanıcı 5 dakikada bir olmak üzere bir adet piksel boyayabilmektedir. Toplamda 4 milyon adet piksel bulunan çerçevede kullanıcılar çizim yeteneklerini konuşturdu. Reddit Place Etkinliğinin sonunda daha fazla boyama yapılamayacak ve en tablonun son hali bir daha değiştirilmeyecek.