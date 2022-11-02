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The Sims 4 restaurant hileleri neler? The Sims 4 Dine Out hileleri!

Gamegar Haberleri

The Sims 4 restaurant hileleri neler? The Sims 4 Dine Out hileleri!

Maxis'in geliştirip Electronic Arts'ın yayınladığı yaşam simülasyonu oyunu The Sims 4'ün 2016'da yayınlanan üçüncü oyun paketi Dine Out'un hileleri, The Sims 4 oyuncuları tarafından araştırılıyor. Peki, The Sims 4 restaurant hileleri neler? The Sims 4 Dine Out hileleri neler? Detayları haberimizde…

Oyundaki diğer hileler gibi, test hilelerinin açık olduğundan emin olmanız gerekir. Açmak için, arama çubuğunu açmak üzere CTRL, Shift ve C tuşlarına basın. Ardından, açılan konsola kesme işaretleri olmadan "testingcheats on" yazmanız gerekir. Enter tuşuna basarak artık hilelerinizi girebilirsiniz.

THE SIMS 4 RESTAURANT HİLELERİ

1- bucks.unlock_perk RecommendDishSocial true

Müşteriler ara ara menüden tavsiye istemeye başlar ve sana da "Recommand Dish" etkileşimi ile tavsiye vermeni sağlar.

2- bucks.unlock_perk AdditionalWaiter_1 true

Manage Employees (Çalışanları Yönetme) ekranından ilavete 1 tane garson işe almanı sağlar

3- bucks.unlock_perk IngredientQualityOptions true

Yemeklerin malzemelerinin kalitesini ayarlama özelliği sağlar.

4- bucks.unlock_perk MoreCustomers true

24 saat boyunca, daha fazla müşteri yemek yemekçin restoranına uğramaya başlar.

5- bucks.unlock_perk IngredientCostDiscount true

Fazla ürünün avantajından faydalan. 24 saat boyunca yemek malzemeleri indirme girer.

6- bucks.unlock_perk LengthenImpatienceTimeout true

Müşteriler hızlı servisten daha kolay etkilenir hale gelir. Yavaş serviste de daha uzun süre sabırlı kalırlar.

7- bucks.unlock_perk AdditionalChef true

Manage Employees (Çalışanları Yönetme) ekranından ilaveten 1 tane şef işe almanı sağlar

8- bucks.unlock_perk RecommendDishFrequency true

Müşterilerinin yemek tavsiyesi istediği sıklığı arttırır. (İlk sıradaki Meraklı Müşteriler başarısı açıldıktan sonra uygulanması lazımdır.)

9- bucks.unlock_perk AdditionalWaiter_2 true

Manage Employees (Çalışanları Yönetme) ekranından ilaveten 1 tane daha garson işe almanı sağlar. (İkinci sıradaki İlave Garson #2 başarısı açıldıktan sonra uygulanması lazımdır.)

10- bucks.unlock_perk InspirationalSpeechSocial true

Çalışanlarına ilham vermeni sağlayan "Inspirational Speach" sosyal etkileşimini açar.

11- bucks.unlock_perk EatFaster true

Müşteriler yemeklerini daha hızlı yerler.

12- bucks.unlock_perk LowerEmployeeTrainingCost true

Çalışanlarını daha düşük bir ücretle eğitebilirsin.

13- bucks.unlock_perk CheaperIngredients_1 true

Malzemelerin fiyatında kalıcı olarak küçük bir indirim sağlar

14- bucks.unlock_perk ExpensiveOrders true

Müşteriler daha pahalı yemekleri seçmeye daha yatkın olurlar.

15- bucks.unlock_perk RiskFreeMarkup true

Müşteriler her yemeğin yanında daha fazla bahşiş bırakacaklardır. Daha büyük bahşişler için birde fazla kez kullanılabilir.

16- bucks.unlock_perk CheaperIngredients_2 true

Malzemelerin fiyatında kalıcı olarak büyük bir indirim sağlar. Ancak öncellikle / Malzeme Indirimi (küçük) - Ingredients Discount (small) başarısının açılması lazımdır.

17- bucks.unlock_perk LowerChanceBadEvents_Small true

Simin etrafta yokken olabilecek kötü vakaların şansını düşürür.

18- bucks.unlock_perk ChefsHat true

Simin için şef şapkası açar


The Sims 4 restaurant hileleri neler? The Sims 4 Dine Out hileleri!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

The Sims 4 Gamegar Haberler

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