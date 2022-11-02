The Sims 4 restaurant hileleri neler? The Sims 4 Dine Out hileleri!
Gamegar Haberleri
Maxis'in geliştirip Electronic Arts'ın yayınladığı yaşam simülasyonu oyunu The Sims 4'ün 2016'da yayınlanan üçüncü oyun paketi Dine Out'un hileleri, The Sims 4 oyuncuları tarafından araştırılıyor. Peki, The Sims 4 restaurant hileleri neler? The Sims 4 Dine Out hileleri neler? Detayları haberimizde…
Oyundaki diğer hileler gibi, test hilelerinin açık olduğundan emin olmanız gerekir. Açmak için, arama çubuğunu açmak üzere CTRL, Shift ve C tuşlarına basın. Ardından, açılan konsola kesme işaretleri olmadan "testingcheats on" yazmanız gerekir. Enter tuşuna basarak artık hilelerinizi girebilirsiniz.
THE SIMS 4 RESTAURANT HİLELERİ
1- bucks.unlock_perk RecommendDishSocial true
Müşteriler ara ara menüden tavsiye istemeye başlar ve sana da "Recommand Dish" etkileşimi ile tavsiye vermeni sağlar.
2- bucks.unlock_perk AdditionalWaiter_1 true
Manage Employees (Çalışanları Yönetme) ekranından ilavete 1 tane garson işe almanı sağlar
3- bucks.unlock_perk IngredientQualityOptions true
Yemeklerin malzemelerinin kalitesini ayarlama özelliği sağlar.
4- bucks.unlock_perk MoreCustomers true
24 saat boyunca, daha fazla müşteri yemek yemekçin restoranına uğramaya başlar.
5- bucks.unlock_perk IngredientCostDiscount true
Fazla ürünün avantajından faydalan. 24 saat boyunca yemek malzemeleri indirme girer.
6- bucks.unlock_perk LengthenImpatienceTimeout true
Müşteriler hızlı servisten daha kolay etkilenir hale gelir. Yavaş serviste de daha uzun süre sabırlı kalırlar.
7- bucks.unlock_perk AdditionalChef true
Manage Employees (Çalışanları Yönetme) ekranından ilaveten 1 tane şef işe almanı sağlar
8- bucks.unlock_perk RecommendDishFrequency true
Müşterilerinin yemek tavsiyesi istediği sıklığı arttırır. (İlk sıradaki Meraklı Müşteriler başarısı açıldıktan sonra uygulanması lazımdır.)
9- bucks.unlock_perk AdditionalWaiter_2 true
Manage Employees (Çalışanları Yönetme) ekranından ilaveten 1 tane daha garson işe almanı sağlar. (İkinci sıradaki İlave Garson #2 başarısı açıldıktan sonra uygulanması lazımdır.)
10- bucks.unlock_perk InspirationalSpeechSocial true
Çalışanlarına ilham vermeni sağlayan "Inspirational Speach" sosyal etkileşimini açar.
11- bucks.unlock_perk EatFaster true
Müşteriler yemeklerini daha hızlı yerler.
12- bucks.unlock_perk LowerEmployeeTrainingCost true
Çalışanlarını daha düşük bir ücretle eğitebilirsin.
13- bucks.unlock_perk CheaperIngredients_1 true
Malzemelerin fiyatında kalıcı olarak küçük bir indirim sağlar
14- bucks.unlock_perk ExpensiveOrders true
Müşteriler daha pahalı yemekleri seçmeye daha yatkın olurlar.
15- bucks.unlock_perk RiskFreeMarkup true
Müşteriler her yemeğin yanında daha fazla bahşiş bırakacaklardır. Daha büyük bahşişler için birde fazla kez kullanılabilir.
16- bucks.unlock_perk CheaperIngredients_2 true
Malzemelerin fiyatında kalıcı olarak büyük bir indirim sağlar. Ancak öncellikle / Malzeme Indirimi (küçük) - Ingredients Discount (small) başarısının açılması lazımdır.
17- bucks.unlock_perk LowerChanceBadEvents_Small true
Simin etrafta yokken olabilecek kötü vakaların şansını düşürür.
18- bucks.unlock_perk ChefsHat true
Simin için şef şapkası açar