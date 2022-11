The Sims 4 restaurant hileleri neler? The Sims 4 Dine Out hileleri!

Maxis'in geliştirip Electronic Arts'ın yayınladığı yaşam simülasyonu oyunu The Sims 4'ün 2016'da yayınlanan üçüncü oyun paketi Dine Out'un hileleri, The Sims 4 oyuncuları tarafından araştırılıyor. Peki, The Sims 4 restaurant hileleri neler? The Sims 4 Dine Out hileleri neler? Detayları haberimizde…