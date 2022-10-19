The Sims 4'e resmi mod desteği geliyor

The Sims Summit etkinliği sırasında yapılan birçok duyurunun yanı sıra içerik üreticilerini ve mod kullanıcılarını sevindirecek yeni mod desteğini duyurdu. The Sims tarihinde ilk kez, resmi bir mod desteği CurseForge Overwolf ile gelecek.

Mod yöneticisi ve keşif platformu olan CurseForge operatörleri Overwolf iş birliği sayesinde The Sims 4 oyuncuları, resmi mod destekli platformdan modlarını güvenli bir şekilde indirebilecek.

THE SIMS 4'E RESMİ MOD DESTEĞİ GELİYOR

Yıllardır The Sims topluluğu, modcular ve özel içerik oluşturucuları ile genişletildi ve bu katkılarını takdir etmek ve kutlamak için Sims ekibi büyük bir adım atıyor. Sims ekibi, İçerik oluşturucularının sahip oldukları modları yükleyebilecekleri mod platformu olan CurseForge Overwolf ile olan iş birliğini duyurdu.

Mod tasarımcılarının zoraki olarak CurseForge platformuna geçmesini ve bu platformu kullanmasını istemeyeceklerini belirten Sims ekibi, "Bu işbirliği, mevcut modlama yollarına ek bir deneyim sağlamanın yanı sıra, ek bir güvenlik düzeyine sahip denetlenen bir platform sağlıyor. Özel içerik indirirken bazı riskler vardır, bu nedenle her zaman verilerinizi yedekleyin ve mod dünyasına girerken dikkatli olun." sözlerine yer verdi.