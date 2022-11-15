2022 yılında piyasaya sürülen en iyi oyunların ödüllerine kavuşacağı The Game Awards 2022'nin ne zaman yapılacağı "The Game Awards 2022 ne zaman?" şeklinde araştırılıyor. Geoff Keighley'in ev sahipliği yapacağı The Game Awards 2022 ne zaman? Detayları haberimizde…

Amerika Birleşik Devletleri2nin Los Angeles eyaletinde gerçekleşecek The Game Awards 2022, birçok daldaki ödülünü oyunlar ile buluşturacak. Peki, The Game Awards 2022 ne zaman?İşte detaylar…

THE GAME AWARDS 2022 NE ZAMAN?

Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda davetli izleyici kitlesi ile gerçekleşecek The Game Awards 2022,8 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Bu yıl en çok ödüle aday olan oyun geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen ve PlayStation oyuncularının merakla beklediği God of War Ragnarok oldu. Onunun hemen arkasında ise Elden Ring, Horizon Forbidden West, Stray ve A Plague Tale: Requiem takip ediyor.

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