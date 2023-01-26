The Elder Scrolls Online'ın yeni DLC'si Necrom duyuruldu

Bethesda'nın açık dünya MMORPG'si The Elder Scrolls Online'ın yeni DLC'si Necrom'un çıkış tarihi ve fiyatı Xbox'ın Developer Direct etkinliği sırasında duyuruldu.

THE ELDER SCROLLS ONLINE NECROM DUYURULDU

Developer Direct ve ESO Global Reveal'in bir parçası olarak duyurulan The Elder Scrolls Online: Necrom DLC'si, 20 Haziran'da Xbox konsollarına gelirken 5 Haziran'da ise PC kullanıcıları ile buluşacak.

Yeni DLC Necrom ile keşfetmeniz için iki yeni bölge sunuluyor. Morrowind anakarasının doğu kıyısında yer alan Telvanni Yarımadası, Telvanni Henadanı'nın gizemli büyücülerine ve büyük Necrom şehrine ev sahipliği yapmaktadır.

THE ELDER SCROLLS NECROM FİYATI

TES Online Necrom – 399,00 TL

TES Online Necrom Deluxe – 499,00 TL

TES Online Collection Necrom – 599,00 TL

TES Online Deluxe Collection Necrom – 799,00 TL

YENİ SINIFIN KİLİDİNİ AÇ

Apocrypha'nın sırlarıyla ve Hermaeus Mora'nın yasaklı bilgeliğiyle güçlen. Arcanist isimli yeni ve güçlü bu sınıf tahripkâr veya yenileyici olabilir ya da gizemli bilgileri, kadim yazıları ve kayıp güç kitaplarını kullanarak savunma büyüleri yapabilir.

YEPYENİ BÖLGELER

Kocaman mantarların, gizemli büyülerin, sarp kayalıkların ve başkent Necrom'un vatanı olan Telvanni Yarımadası'nı keşfet. Apocrypha'nın uçsuz bucaksız kütüphanesindeki yasaklı kitapların huzuruna çık.

KOZMİK BİR HİKAYE

Kader Prensi, fanilerin veya Daedra'nın kavraması için fazla tehlikeli olan sırları saklar. Şu anda saklı olmalarına rağmen çalkalanmaya başlayan güçler, Hermaeus Mora'nın Apocrypha diyarını tehdit ediyor ve Daedric Prens'in sırrı açığa çıkarsa tüm gerçekliğin çözülmesine sebep olabilir.

YENİ WARDEN VE ARCANIST YOLDAŞLAR

Macera ve şöhret peşinde koşan iki yeni müttefik! Arcanist güçlerine sahip Redguard ve Argonian Warden yoldaşlarını açarak omuz omuza savaş ve Tamriel'deki yolculuğunda yalnız kalma.