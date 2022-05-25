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TFT Set 7 ne zaman çıkacak?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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TFT Set 7 ne zaman çıkacak?

Nisan ayının sonunda duyurulduktan sonra, Set 7: Dragonlands'in bu hafta PBE sunucularına gelmesiyle piyasaya sürülecek yeni Teamfight Tactics Set 7 ne zaman çıkacak?

Dragonlands, şampiyonlar, mekanikler, stratejiler ve kozmetikler de dahil olmak üzere Teamfight Tactics ile ilgili her şeyi tamamen yeniden tanımlamayı hedeflerken, Set 6: Gizmos & Gadgets'tan Augments da dahil olmak üzere sürekli popüler özellikler sunuyor. Yeni sete dahil edilen büyük değişiklikler yeni özellikler, savaş bileti, ejderha temalı şampiyonlar ve kaplamalar, taktikçiler, güçlendirmeler ve sahne arka planları şeklinde geliyor.

TFT SET 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi Teamfight Tactics Twitter hesabının yaptığı paylaşımda bir sonraki set Dragonlands, çıkışı aşağıdaki tarihlerde çıkış yapacak:

8 Haziran

  • Riot Sunucuları Set Çıkışı – Gün içerisinde
  • Riot Sunucuları Mağaza İçerikleri Çıkışı – 21.00

9 Haziran

  • Riot Sunucuları Mobil Çıkışı – 02.00
  • Garena/Tencent Mağaza İçerikleri Çıkışı – 21.00
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TFT Set 7 ne zaman çıkacak?

TFT SET 7: DRAGONLANDS'TEKİ YENİ ŞAMPİYONLAR

Resmi Teamfight Tactics YouTube kanalındaki yakın tarihli bir geliştirici güncellemesinde onaylanan Set 7'ye dahil olan 31 yeni şampiyonun tam bir listesi paylaşıldı.

  1. Ao Shin
  2. Aurelion Sol
  3. Arjantin
  4. Elise
  5. Arjantin
  6. Hekarim
  7. Arjantin
  8. Jinx
  9. Arjantin
  10. Lee Günah
  11. Nami dili
  12. Arjantin
  13. Arjantin
  14. Arjantin
  15. Sejuani
  16. Sinameki
  17. Sümer
  18. Shen
  19. Shyvana Adası
  20. Arjantin
  21. Arjantin
  22. Swain
  23. Arjantin
  24. Pençe
  25. Turgut
  26. Seğirme
  27. Varus
  28. Vladimir
  29. Volibear
  30. Xayah
  31. Xin Zhao

TFT Set 7 ne zaman çıkacak?

Görselin yüksek çözünürlüklü halini görmek için buraya tıklayınız.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Teamfight Tactics, Gamegar,, Haberler

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