TFT Set 7 ne zaman çıkacak? - Haberler

Dragonlands, şampiyonlar, mekanikler, stratejiler ve kozmetikler de dahil olmak üzere Teamfight Tactics ile ilgili her şeyi tamamen yeniden tanımlamayı hedeflerken, Set 6: Gizmos & Gadgets'tan Augments da dahil olmak üzere sürekli popüler özellikler sunuyor. Yeni sete dahil edilen büyük değişiklikler yeni özellikler, savaş bileti, ejderha temalı şampiyonlar ve kaplamalar, taktikçiler, güçlendirmeler ve sahne arka planları şeklinde geliyor.

TFT SET 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi Teamfight Tactics Twitter hesabının yaptığı paylaşımda bir sonraki set Dragonlands, çıkışı aşağıdaki tarihlerde çıkış yapacak:

8 Haziran

Riot Sunucuları Set Çıkışı – Gün içerisinde

Riot Sunucuları Mağaza İçerikleri Çıkışı – 21.00

9 Haziran

Riot Sunucuları Mobil Çıkışı – 02.00

Garena/Tencent Mağaza İçerikleri Çıkışı – 21.00

TFT SET 7: DRAGONLANDS'TEKİ YENİ ŞAMPİYONLAR

Resmi Teamfight Tactics YouTube kanalındaki yakın tarihli bir geliştirici güncellemesinde onaylanan Set 7'ye dahil olan 31 yeni şampiyonun tam bir listesi paylaşıldı.

Ao Shin Aurelion Sol Arjantin Elise Arjantin Hekarim Arjantin Jinx Arjantin Lee Günah Nami dili Arjantin Arjantin Arjantin Sejuani Sinameki Sümer Shen Shyvana Adası Arjantin Arjantin Swain Arjantin Pençe Turgut Seğirme Varus Vladimir Volibear Xayah Xin Zhao

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