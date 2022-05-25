TFT Set 7 ne zaman çıkacak? - Haberler

TFT Set 7 ne zaman çıkacak?
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Nisan ayının sonunda duyurulduktan sonra, Set 7: Dragonlands'in bu hafta PBE sunucularına gelmesiyle piyasaya sürülecek yeni Teamfight Tactics Set 7 ne zaman çıkacak?
Dragonlands, şampiyonlar, mekanikler, stratejiler ve kozmetikler de dahil olmak üzere Teamfight Tactics ile ilgili her şeyi tamamen yeniden tanımlamayı hedeflerken, Set 6: Gizmos & Gadgets'tan Augments da dahil olmak üzere sürekli popüler özellikler sunuyor. Yeni sete dahil edilen büyük değişiklikler yeni özellikler, savaş bileti, ejderha temalı şampiyonlar ve kaplamalar, taktikçiler, güçlendirmeler ve sahne arka planları şeklinde geliyor.
TFT SET 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Resmi Teamfight Tactics Twitter hesabının yaptığı paylaşımda bir sonraki set Dragonlands, çıkışı aşağıdaki tarihlerde çıkış yapacak:
8 Haziran
- Riot Sunucuları Set Çıkışı – Gün içerisinde
- Riot Sunucuları Mağaza İçerikleri Çıkışı – 21.00
9 Haziran
- Riot Sunucuları Mobil Çıkışı – 02.00
- Garena/Tencent Mağaza İçerikleri Çıkışı – 21.00
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TFT SET 7: DRAGONLANDS'TEKİ YENİ ŞAMPİYONLAR
Resmi Teamfight Tactics YouTube kanalındaki yakın tarihli bir geliştirici güncellemesinde onaylanan Set 7'ye dahil olan 31 yeni şampiyonun tam bir listesi paylaşıldı.
- Ao Shin
- Aurelion Sol
- Arjantin
- Elise
- Arjantin
- Hekarim
- Arjantin
- Jinx
- Arjantin
- Lee Günah
- Nami dili
- Arjantin
- Arjantin
- Arjantin
- Sejuani
- Sinameki
- Sümer
- Shen
- Shyvana Adası
- Arjantin
- Arjantin
- Swain
- Arjantin
- Pençe
- Turgut
- Seğirme
- Varus
- Vladimir
- Volibear
- Xayah
- Xin Zhao
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