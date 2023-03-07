Steam'de Şubat ayı donanım anketi sonuçları açıklandı! Oyuncuların ilk tercihi NVIDIA

Milyonlarca oyuncunun oy kullandığı donanım anketinde oyuncuların çoğunluğunun tercihi NVIDIA oldu. Dünyanın en popüler dijital oyun pazarı olan Steam, her ay kullanıcılarına sunduğu donanım ve yazılım anketinde alınan sonuçları bizlere sunuyor. En yaygın kullanılan işletim sistemi ve ekran kartı gibi verileri düzenli olarak her ay bize sunan Valve'ın şubat ayındaki anketinin sonuçları.

Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam, her ay düzenli olarak yaptığı anketlerde kullanıcılarının en çok tercih ettiği bilgisayar donanımlarını paylaşıyor. İşte Steam'de Şubat ayında en çok kullanılan ekran kartları...

OYUNCULARIN EN FAZLA KULLANDIĞI EKRAN KARTI NVIDIA GTX1650

22 Nisan 2019'da çıkış yapıp, donanımlarımızın bir parçası olmaya başlayan NVIDIA'nın GTX1650 serisi ekran kartı hala zirvede. Şuan için bir fiyat performans ürünü olarak düşünebileceğimiz GTX1650, aktif oyunların çoğunu sorunsuz çalıştırması nedeniyle bir süre daha zirveden inmeyecek gibi duruyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN EKRAN KARTLARI VE KULLANIM ORANLARI