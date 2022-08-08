Steam'in yıl boyunca oyuncuları sevindirecek indirimlerinin ne zaman geleceği merak ediliyor. Ağustos 2022'den itibaren önümüzdeki aylarda Steam mağazasında aktif olacak Steam indirimleri ne zaman 2022? İşte detaylar…

STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

1 – 8 Ağustos 2022: Steam Survival Fest

19 – 26 Eylül 2022: Steam Kır Parçala

3 – 10 Ekim 2022: Steam Next Fest

BİR SONRAKİ STEAM İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Steam'de Ağustos 2022 itibariyle gelmesi beklenen oyun indirimleri hayatta kalma oyunları ile başladı. 1 Ağustos tarihinde Steam Survival Fest ile başlayan indirim haftası 19 Eylül'de Steam Kır Parçala indirim etkinliği ile geri dönecek. Steam Kır Parçala (Steam Bash Bash) indirimleri 19 – 26 Eylül tarihinde arasında gerçekleşecek.

Bir sonraki etkinliğin ise 3 – 10 Ekim tarihleri arasında çok sayıda demo oyunun yer alacağı Steam Next Fest olması bekleniyor. Next Fest, 3 Ekim 2022 tarihinde saat 20:00'de başlayacak ve 10 Ekim 2022'de aynı saatte sona erecek.