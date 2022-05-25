Steam'in popüler oyunu V Rising, bir haftada ikinci rekorunu kırdı - Haberler

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Steam'in popüler oyunu V Rising, bir haftada ikinci rekorunu kırdı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Steam'in popüler oyunu V Rising, bir haftada ikinci rekorunu kırdı

Son zamanlarda ortalığı kasıp kavuran hayatta kalma vampir oyunu V Rising, lansmanından üç gün sonra 500 bin satış yaptığını açıkladıktan sonra şimdi ise ilk haftasında ikinci rekorunu kırdı.

Steam'in son popüler oyunu V Rising, hızla büyümeye devam ediyor. Hayatta kalma vampir oyunu V Rising'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda satış rakamlarının bir milyonu geçtiği açıklandı.

V Rising Game'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda oyunun bir haftalık lansmanından sonra, "1.000.000 Vampir uykularından uyandı! Bu başarının bir parçası olduğunuz için hepinize teşekkür ederiz!" sözlerine yer verdi ve oyun ilk haftada iki önemli kilometre taşını geçti.

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Steam'in popüler oyunu V Rising, bir haftada ikinci rekorunu kırdı

17 Mayıs tarihinde erken erişim ile piyasaya sürülen V Rising, 1 milyon kullanıcıya ulaştı. Bağımsız stüdyo Stunlock Studios tarafından geliştirilip ve yayınlanan vampir oyununun bu denli beğenilmesinin sebeplerinden biri ise oyunun fiyatı oldu. Steam'de 32 TL'ye satılan V Rising, bu fiyata satın alabileceğiniz, paranızın son damlasına kadar hakkını veren bir oyundur.

Steam'in popüler oyunu V Rising, bir haftada ikinci rekorunu kırdı

Steam'de yaklaşık 14 bin kullanıcı tarafından yapılan incelemelerin yüzde 88'i olumlu olarak oyunun ne kadar beğenildiği de anlaşıldı.

Bir vampir olarak uyanın. Gücünüzü yeniden kazanmak ve hayatta kalmak için kavurucu güneşten kaçmak için yakındaki yerleşimlerde kan avlayın. Kalenizi yükseltin ve gizemlerle dolu sürekli değişen bir açık dünyada başarılı olun. Çevrimiçi müttefikler kazanın ve yaşayanların topraklarını fethedin.

Steam'in popüler oyunu V Rising, bir haftada ikinci rekorunu kırdı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Steam, Gamegar,, Haberler

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