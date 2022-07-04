Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 27 Haziran – 3 Temmuz

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN 10 OYUNU | 27 HAZİRAN – 3 TEMMUZ

Steam Deck Monster Hunter Rise: Sunbreak Monster Hunter Rise: Sunbreak Raft DNF Duel F1 22 Monster Hunter Rise Tiny Tina's Wonderlands Rust F1 22

(Oyunlar, birden fazla satın alma seçeneği nedeniyle iki kez görünür. Steam, ayrı paketler listelemek yerine bunları kopya uygulamalar olarak koyar.)

Steam'in dünya çapındaki 27 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında en çok satan oyunları ve donanımları açıklandı. İlk sırada geçen haftalarda da olduğu üzere Steam Deck yer alırken hemen arkasında Monster Hunter Rise Sunbreak'in iki farklı versiyonu yer aldı. Raft geçen hafta da olduğu üzere bu hafta da dördüncü sırada yer alırken DNF Duel beşinci sıraya yerleşti. Geçtiğimiz hafta içerisinde piyasaya sürülen F1 22 ise altıncı ve onuncu sırada yer aldı.