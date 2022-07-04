Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu açıklandı! 27 Haziran – 3 Temmuz
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Steam'in 27 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar ve donanımlar yükselirken, kimisi ise listede geriledi. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.
Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…
STEAM'DE HAFTANIN EN ÇOK SATAN 10 OYUNU | 27 HAZİRAN – 3 TEMMUZ
- Steam Deck
- Monster Hunter Rise: Sunbreak
- Monster Hunter Rise: Sunbreak
- Raft
- DNF Duel
- F1 22
- Monster Hunter Rise
- Tiny Tina's Wonderlands
- Rust
- F1 22
(Oyunlar, birden fazla satın alma seçeneği nedeniyle iki kez görünür. Steam, ayrı paketler listelemek yerine bunları kopya uygulamalar olarak koyar.)
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Steam'in dünya çapındaki 27 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında en çok satan oyunları ve donanımları açıklandı. İlk sırada geçen haftalarda da olduğu üzere Steam Deck yer alırken hemen arkasında Monster Hunter Rise Sunbreak'in iki farklı versiyonu yer aldı. Raft geçen hafta da olduğu üzere bu hafta da dördüncü sırada yer alırken DNF Duel beşinci sıraya yerleşti. Geçtiğimiz hafta içerisinde piyasaya sürülen F1 22 ise altıncı ve onuncu sırada yer aldı.