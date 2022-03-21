Söylentiler doğru! Fortnite'taki inşa modu kaldırıldı

İnşa etmek Fortnite'ın temel bir parçası olarak bilinmektedir, çapraz promosyonlar olarak kimliğinden ayrılmaz gibi görünebilir ancak, Fortnite'tan inşa modunun kaldırılması son hikaye fragmanında paylaşıldı.

İNŞA MODU FORTNITE'TAN KALDIRILDI

Oyuncular rekabetçi ve arena çalma listelerinin yanı sıra takım gümbürtülerinde, yaratıcı adalarda ve Dünyayı Kurtar'da inşa edebilecek olsalar da, varsayılan Fortnite modunda inşa modu devre dışı bırakıldı. Bunu dengelemek için ise oyuna ek kalkan kaplaması eklendi.

FORNITE'A EK KALKAN EKLENDİ

Epic Games internet sitesinde paylaşılan son duyuruda Fortnite'taki inşa becerilenin oyuncuların elinden alındığı bildirildi. Artık savunmayı arttırmak için kalkan ve canın üzerine bir de ek kalkan eklendi. Çatışmadaki ilk savunma taktiğiniz kalkan kaplamanızdır.

DEPAR, TIRMAN VE OMUZ AT

Ayrıca Fortnite'a yeni güncelleme ile depar atma, tırmanma, tutunma ve omuz atma özellikleri getirildi. Varsayılan hızınızdan daha hızlı koşmak için depar atmanız gerekebilir. Bir diğer özellik ise herhangi bir yerden bir yere atlarken artık zıpladığınızda duvara yaklaştıysanız ancak yetişemediyseniz endişe etmenize gerek yok, karakteriniz duvara tutunacaktır. Ayrıca depar demişken, omuz atarak veya kayarak kapıları açabileceksiniz.