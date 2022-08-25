Sony, PlayStation 5 Satış fiyatına zam yaptı
Gamegar Haberleri
Dünya çapında stok sıkıntısı yaşanan ürünlerin başında gelen PlayStation 5'in hem blu-ray disk sürücülü hem de dijital versiyonu için yurtdışı resmi satış fiyatı zamlandı. Sony, Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede PlayStation 5 önerilen satış fiyatı için zam yaptığını duyurdu.
Yüksek enflasyon ve dünya genelinde yaşanan gelişmeler nedeniyle teknoloji devi Sony, Playstation 5'in fiyatlarında dünya genelinde artış yaşayacağını bildirdi.
PLAYSTATION 5 FİYATLARI ZAMLANDI
PlayStation Blog'da yer alan duyuruya göre, Avrupa başta olmak üzere Birleşik Krallık, Kanada, Asya-Pasifik (Japonya, Çin, Avustralya), Latin Amerika (Meksika ve diğerleri) gibi bölgelerde Playstation 5'in önerilen perakende satış fiyatı zamlandı. Sony, bu zammın nedenini "yüksek enflasyon dahil olmak üzere dünya ekonomisindeki gelişmeler" olarak belirtti.
Japonya'daki fiyat artışı 15 Eylül itibarıyla geçerli olacak, diğer bölgelerdeki zam ise bugün itibarıyla geçerli olacak. Yalnızca ABD'deki satış fiyatı değişmedi.
PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI
Playstation 5'in Türkiye'deki fiyatı ise 16 bin ila 20 bin lira arasında değişmektedir. Dünya genelinde yapılan zamlar sonrasında PS5'in Türkiye fiyatında ise yükseliş yaşanması bekleniyor.
Zamdan sonra PlayStation 5 önerilen satış fiyatı bazı ülkelerde şu şekilde olurken, Sony diğer ülkelerdeki satış fiyatlarının perakendeciler aracılığıyla belli olacağını belirtti.
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Avrupa
- PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü– 549.99 Euro
- PS5 Digital Edition – 449.99 Euro
UK
- PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü – 479.99 Pound
- PS5 Digital Edition – 389.99 Pound
Japonya
- PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü – 60,478 yen
- PS5 Digital Edition – 49,478 yen
Çin
- PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü – 4,299 yuan
- PS5 Digital Edition – 3,499 yuan
Avustralya
- PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü – 799.95 Avustralya Doları
- PS5 Digital Edition – 649.95 Avustralya Doları
Meksika
- PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü – 14,999 Meksika Doları
- PS5 Digital Edition – 12,499 Meksika Doları
Kanada
- PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü – 649.99 Kanada Doları
- PS5 Digital Edition – 519.99 Kanada Doları