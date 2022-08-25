Sony, PlayStation 5 Satış fiyatına zam yaptı

Dünya çapında stok sıkıntısı yaşanan ürünlerin başında gelen PlayStation 5'in hem blu-ray disk sürücülü hem de dijital versiyonu için yurtdışı resmi satış fiyatı zamlandı. Sony, Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede PlayStation 5 önerilen satış fiyatı için zam yaptığını duyurdu.

Yüksek enflasyon ve dünya genelinde yaşanan gelişmeler nedeniyle teknoloji devi Sony, Playstation 5'in fiyatlarında dünya genelinde artış yaşayacağını bildirdi.

PLAYSTATION 5 FİYATLARI ZAMLANDI

PlayStation Blog'da yer alan duyuruya göre, Avrupa başta olmak üzere Birleşik Krallık, Kanada, Asya-Pasifik (Japonya, Çin, Avustralya), Latin Amerika (Meksika ve diğerleri) gibi bölgelerde Playstation 5'in önerilen perakende satış fiyatı zamlandı. Sony, bu zammın nedenini "yüksek enflasyon dahil olmak üzere dünya ekonomisindeki gelişmeler" olarak belirtti.

Japonya'daki fiyat artışı 15 Eylül itibarıyla geçerli olacak, diğer bölgelerdeki zam ise bugün itibarıyla geçerli olacak. Yalnızca ABD'deki satış fiyatı değişmedi.

PLAYSTATION 5 TÜRKİYE FİYATI

Playstation 5'in Türkiye'deki fiyatı ise 16 bin ila 20 bin lira arasında değişmektedir. Dünya genelinde yapılan zamlar sonrasında PS5'in Türkiye fiyatında ise yükseliş yaşanması bekleniyor.

Zamdan sonra PlayStation 5 önerilen satış fiyatı bazı ülkelerde şu şekilde olurken, Sony diğer ülkelerdeki satış fiyatlarının perakendeciler aracılığıyla belli olacağını belirtti.

Avrupa

PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü– 549.99 Euro

PS5 Digital Edition – 449.99 Euro

UK

PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü – 479.99 Pound

PS5 Digital Edition – 389.99 Pound

Japonya

PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü – 60,478 yen

PS5 Digital Edition – 49,478 yen

Çin

PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü – 4,299 yuan

PS5 Digital Edition – 3,499 yuan

Avustralya

PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü – 799.95 Avustralya Doları

PS5 Digital Edition – 649.95 Avustralya Doları

Meksika

PS5 Ultra HD Blu-ray disk sürücülü – 14,999 Meksika Doları

PS5 Digital Edition – 12,499 Meksika Doları

Kanada