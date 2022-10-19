Silent Hill Transmission'daki Oyun Duyuruları Sızdı

Bu gece gerçekleşecek olan Silent Hill Transmission etkinliğindeki oyun duyurularının isimleri ve platformlar bilgileri sızdırıldı.

Bu gece gerçekleşecek olan Silent Hill Transmission etkinliğindeki oyun duyuruları sızdırıldı.

Konami, bu gece TSİ 00: 00'da Silent Hill serisinin geleceğiyle ilgili duyurular yapacağı bir canlı yayın düzenleyecek. Önceden kaydedilmiş video formatındaki yayında yer alacak Silent Hill oyun duyuruları şimdiden ortaya çıktı.

Silent Hill Transmission'ın gerçekleşeceği resmi yayının kodlarında, duyurulacak oyunların isimleri ve platform bilgisi gibi birçok detay yer alıyor. ResetEra'dan Toumari adlı kullanıcının paylaşımına göre, Silent Hill Transmission yayınına ait videonun meta kodlarında "Silent Hill 2", "Silent Hill: Ascension", "Silent Hill f" ve "Return to Silent Hill" isimleri geçiyor. Platform bilgisi olarak ise sadece "PlayStation" ve "Steam" bulunuyor.

Benzer şekilde, Konami'nin düzenleyeceği resmi yayının açıklama kısmında "Silent Hill 2" ile birlikte PlayStation Store için bağlantı adresi yer alıyordu ancak bu daha sonradan firma tarafından fark edilerek düzeltildi.

Konami Yeni Silent Hill Oyunları İçin 19 Ekim'de Etkinlik Düzenleneyecek

Daha önceki söylentiler ve iddialar da yeni Silent Hill oyunlarından en az birinin konsol tarafında PlayStation'a özel olacağını öne sürüyordu. Yeni sızıntılar bununla örtüşüyor ancak hangi oyunun özel olacağını açıkça belirtmiyor.

Ayrıca, yine videodaki kodlarda yer alan "Teaser Trailer" yeni film için kısa bir fragmana ve "Interview" ifadesi ise geliştiricilerle yapılacak röportajlara atıfta bulunuyor olabilir.

Uzun zamandır süre gelen söylentiler Konami'nin üç yeni Silent Hill oyunu için hazırlık yaptığın iddia ediyordu. Buna göre, Layers of Fears ve The Medium'un geliştiricisi Bloober Team, Silent Hill 2 Remake üzerinde çalışıyorken, Annapurna ise bölümler halinde kısa bir oyun yapıyor. Ayrıca seride yepyeni bir oyun muhtemelen Silent Hill 5 adıyla Japonya'daki adı henüz bilinmeyen bir stüdyo tarafından geliştiriliyor.