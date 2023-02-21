Rome Total War hileleri neler?
Gamegar Haberleri
Creative Assembly'nin geliştirip SEGA'nın yayıncılığını yaptığı sıra tabanlı strateji oyunu Rome Total War'un hileleri merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Rome Total War hileleri neler? Detayları haberimizde…
Roma İmparatorluğu komutanız altına girdikten sonra kılıcınızı hemen bırakmayın - Barbarlar geliyor. Saygın Total War serisinden iki ödüllü oyunla, insanoğlunun bildiği en büyük imparatorluğu kontrol etmek ve fethetmek için iki kat daha fazla engele ve fırsata sahip olacağınız Rome Total War hileleri neler? İşte detaylar…
Rome Total War'daki çoğu hile, hikaye başına yalnızca bir kez girilebilir ve bazıları başka bir hile girildikten sonra çalışmaz.
Konsolu kapatmak için tilde (~) tuşuna (veya Tab'ın üstündeki tuşa) basın ve aşağıdakilerden birini girin:
- add_money 20000: Mevcut fonlarınıza para ekler.
- add_money 40000: Mevcut paranıza para ekler.
- bestbuy or gamestop: Birimler %10 daha ucuzdur.
- auto_win attacker : Saldırgan, otomatik olarak çözümlenen bir sonraki savaşı otomatik olarak kazanır.
- auto_win defender: Defender, otomatik olarak çözülen bir sonraki savaşı otomatik olarak kazanır.
- burn_piggies_burn: Tüm Domuzcuk Kanatlarını ateşe ver.
- list_units: Ordunuzdaki tüm birimleri listeler.
- diplomacy_mission: Bir diplomasi misyonu oluşturur.
- diplomatic_stance: İki grubun duruşunu belirleyin.
- force_diplomacy accept/decline/off : Rakibi diplomatik teklifi kabul etmeye zorlar.
- invulnerable_general charactername: General savaşta yenilmezdir
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- disable_ai: Saldırıya uğramadan haritada dolaşmanızı sağlar.
- run_ai: Yapay zekayı yeniden etkinleştirir.
- ai_turn_speed [sayı]: AI dönüş hızını ayarlayın.
- list_traits: Tüm özellikleri listeler
- give_trait [karakter] [özellik] [seviye]: Karaktere seçilen seviyedeki özelliği verir.
- character_reset: Karakteri varsayılana sıfırlar.
- add_population [Yerleşim] [Sayı]: Mevcut bir yerleşime nüfus ekler.
- process_cq "yerleşim yerinin adı": Yerleşimdeki tüm binalar tamamlanır, bu bir seferde sadece bir yerleşim yerinde çalışır.
- create_unit [yerleşim] [unit_ID] [deneyim] [savunma] [saldırı]: Girdiğiniz istatistiklerle seçilen yerleşim veya karakter ordusunda bir birim oluşturur
- capture_settlement: Girilen şehri yakalar.
- create_building [şehir] [bina]: Yeni bir bina oluşturur.
- toggle_fow: Savaş Sisi'ni değiştirir.
- Jericho : Duvarlar parçalanacak.
- oliphaunt : Filleri% 40 yapar. Bunun çökmelere neden olduğu bilinmektedir, bu yüzden akıllıca kullanın.
- date [yıl]: Yılları değiştirir.
- season summer/winter: mevsim değişir.
- move_character [karakter adı] X,Y: Karakteri konuma taşır. Hem X hem de Y'nin koordinatlarla doldurulması gerekir.