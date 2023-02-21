Roma İmparatorluğu komutanız altına girdikten sonra kılıcınızı hemen bırakmayın - Barbarlar geliyor. Saygın Total War serisinden iki ödüllü oyunla, insanoğlunun bildiği en büyük imparatorluğu kontrol etmek ve fethetmek için iki kat daha fazla engele ve fırsata sahip olacağınız Rome Total War hileleri neler? İşte detaylar…

ROME TOTAL WAR HİLELERİ NELER?

Rome Total War'daki çoğu hile, hikaye başına yalnızca bir kez girilebilir ve bazıları başka bir hile girildikten sonra çalışmaz.

Konsolu kapatmak için tilde (~) tuşuna (veya Tab'ın üstündeki tuşa) basın ve aşağıdakilerden birini girin:

PARA

add_money 20000: Mevcut fonlarınıza para ekler.

Mevcut fonlarınıza para ekler. add_money 40000: Mevcut paranıza para ekler.

Mevcut paranıza para ekler. bestbuy or gamestop: Birimler %10 daha ucuzdur.

SAVAŞ

auto_win attacker : Saldırgan, otomatik olarak çözümlenen bir sonraki savaşı otomatik olarak kazanır.

: Saldırgan, otomatik olarak çözümlenen bir sonraki savaşı otomatik olarak kazanır. auto_win defender: Defender, otomatik olarak çözülen bir sonraki savaşı otomatik olarak kazanır.

Defender, otomatik olarak çözülen bir sonraki savaşı otomatik olarak kazanır. burn_piggies_burn: Tüm Domuzcuk Kanatlarını ateşe ver.

Tüm Domuzcuk Kanatlarını ateşe ver. list_units: Ordunuzdaki tüm birimleri listeler.

Ordunuzdaki tüm birimleri listeler. diplomacy_mission: Bir diplomasi misyonu oluşturur.

Bir diplomasi misyonu oluşturur. diplomatic_stance: İki grubun duruşunu belirleyin.

İki grubun duruşunu belirleyin. force_diplomacy accept/decline/off : Rakibi diplomatik teklifi kabul etmeye zorlar.

: Rakibi diplomatik teklifi kabul etmeye zorlar. invulnerable_general charactername: General savaşta yenilmezdir

YAPAY ZEKA

disable_ai: Saldırıya uğramadan haritada dolaşmanızı sağlar.

Saldırıya uğramadan haritada dolaşmanızı sağlar. run_ai: Yapay zekayı yeniden etkinleştirir.

Yapay zekayı yeniden etkinleştirir. ai_turn_speed [sayı]: AI dönüş hızını ayarlayın.

KARAKTER ÖZELLİKLERİ

list_traits: Tüm özellikleri listeler

Tüm özellikleri listeler give_trait [karakter] [özellik] [seviye]: Karaktere seçilen seviyedeki özelliği verir.

Karaktere seçilen seviyedeki özelliği verir. character_reset: Karakteri varsayılana sıfırlar.

YERLEŞİM

add_population [Yerleşim] [Sayı]: Mevcut bir yerleşime nüfus ekler.

Mevcut bir yerleşime nüfus ekler. process_cq "yerleşim yerinin adı": Yerleşimdeki tüm binalar tamamlanır, bu bir seferde sadece bir yerleşim yerinde çalışır.

Yerleşimdeki tüm binalar tamamlanır, bu bir seferde sadece bir yerleşim yerinde çalışır. create_unit [yerleşim] [unit_ID] [deneyim] [savunma] [saldırı]: Girdiğiniz istatistiklerle seçilen yerleşim veya karakter ordusunda bir birim oluşturur

Girdiğiniz istatistiklerle seçilen yerleşim veya karakter ordusunda bir birim oluşturur capture_settlement: Girilen şehri yakalar.

Girilen şehri yakalar. create_building [şehir] [bina]: Yeni bir bina oluşturur.

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