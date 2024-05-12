PUBG'ye Erangel Classic haritası geliyor

İlk olarak 2017'de erken erişim ile oyuncularla buluşan PUBG Battlegrounds, lansmanından bu yana sürekli güncellemelerle oyununu geliştirdi. Oyunun 29.2 güncellemesiyle beraber harita havuzuna Erangel Classic eklenecek.

PUBG'YE ERANGEL CLASSIC HARİTASI EKLENİYOR

Geliştirici ekip Krafton, resmi hesabından yaptığı paylaşım ile Erangel Classic haritasının 29.2 güncellemesiyle birlikte 14 - 28 Mayıs tarihleri arasında PC kullanıcılarına, 23 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında ise konsol kullanıcılarına ekleneceği bildirildi.

Yeni güncelleme hakkında internet sitesinde ise şu sözlere verildi: Her şeyin başladığı yere dönüyoruz, tabii bazı modern dokunuşlarla! Erangel Classic bir yandan Erangel'in eski sürümünün özünü, kendine has görünümünü ve atmosferini korurken diğer yandan oyuncuların aşina olduğu keyifli oyun deneyimlerini sunmayı da ihmal etmiyor. Geri dönen özelliklere dair tüm ayrıntılar için 13 Mayıs'ta yayınlanacak güncelleme notlarına göz atın.

2017'de Steam'de piyasaya sürülmesiyle birlikte oyuncuların gözdesi haline gelen PlayerUnknown's Battlegrounds olarak bilinen PUBG, Steam'de 3.257.248 eşzamanlı oyuncu ile platformda rekor kırmayı başarmıştı.