Üye Girişi
Haberler

PUBG'ye Erangel Classic haritası geliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilgisayar oyuncularının vazgeçilmezi haline gelen popüler battle royale oyunu PUBG: Battlegrounds'a oyunun klasik Erangel haritası eklenecek. Geliştirici ekibin yaptığı resmi duyuru ile önümüzdeki haftalarda PC ve konsollara gelmesi bekleniyor.

İlk olarak 2017'de erken erişim ile oyuncularla buluşan PUBG Battlegrounds, lansmanından bu yana sürekli güncellemelerle oyununu geliştirdi. Oyunun 29.2 güncellemesiyle beraber harita havuzuna Erangel Classic eklenecek.

PUBG'YE ERANGEL CLASSIC HARİTASI EKLENİYOR

Geliştirici ekip Krafton, resmi hesabından yaptığı paylaşım ile Erangel Classic haritasının 29.2 güncellemesiyle birlikte 14 - 28 Mayıs tarihleri arasında PC kullanıcılarına, 23 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında ise konsol kullanıcılarına ekleneceği bildirildi.

PUBG'ye Erangel Classic haritası geliyor

Yeni güncelleme hakkında internet sitesinde ise şu sözlere verildi: Her şeyin başladığı yere dönüyoruz, tabii bazı modern dokunuşlarla! Erangel Classic bir yandan Erangel'in eski sürümünün özünü, kendine has görünümünü ve atmosferini korurken diğer yandan oyuncuların aşina olduğu keyifli oyun deneyimlerini sunmayı da ihmal etmiyor. Geri dönen özelliklere dair tüm ayrıntılar için 13 Mayıs'ta yayınlanacak güncelleme notlarına göz atın.

PUBG'ye Erangel Classic haritası geliyor

2017'de Steam'de piyasaya sürülmesiyle birlikte oyuncuların gözdesi haline gelen PlayerUnknown's Battlegrounds olarak bilinen PUBG, Steam'de 3.257.248 eşzamanlı oyuncu ile platformda rekor kırmayı başarmıştı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

PUBG Battlegrounds Bilgisayar Steam Pubg Gamegar Haberler

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

Karar Resmi Gazete'de! 7 bin yabancı hastaya ücretsiz sağlık hizmeti verilecek

 DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

Yeni Anayasa'ya ihtiyaç var mı? Anket yapıldı, çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı memnun edecek

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title