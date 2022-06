PlayStation Plus Temmuz 2022 oyunları açıklandı

Teknoloji devi Sony'nin yepyeni PlayStation Plus aboneliği sayesinde PlayStation kullanıcılarının yüzü artık gülmeye başladı. Tüm dünyada satışa sunulan yenilenmiş PlayStation Plus'a Temmuz ayında hangi oyunların ekleneceği açıklandı.

PLAYSTATION PLUS TEMMUZ 2022 OYUNLARI NELER?

PlayStation Plus abonelerine özel olarak eklenen Temmuz ayı oyunları arasında Crash Bandicoot, The Dark Pictures Anthology ve Arcadegeddon yer alıyor. Oyunları 5 Temmuz ve 1 Ağustos tarihleri arasında tüm PlayStation Plus abonelerine kütüphanelerine ekleyebilir.

Crash Bandicoot 4: It's About Time

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Arcadegeddon

Crash Bandicoot 4: It's About Time | PS4 & PS5

Yepyeni bir Crash macerası sizi bekliyor! Dr. Neo Cortex ve N. Tropy tekrar geri döndüler ve sadece bu evrene değil, tüm çoklu evrene topyekün bir saldırı başlattılar. Crash ve Coco'ya gerçekliğin kurallarını bükme ve tehlikeli engelleri heyecan verici yeni yollarla fethetme gücü veren dört güçlü uzay ve zaman koruyucusunu kullanın. Ve sadece çırpınan, zıplayan, keseli ikili olarak oynamayacaksınız: tek ve tek Dr. Neo Cortex ile farklı perspektiflerden bir şeyler yaşayın. Crash, Coco, Tawna, Dingodile veya Dr. Neo Cortex olarak oynayın ve N. Gin, Louise, Nitrus Brio ve Nefarious Tropy gibi patronlarla savaşın.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan | PS4

Until Dawn ve The Quarry'nin yaratıcısının bu dallanan, sinematik korku oyununda, beş arkadaş yakında çok daha uğursuz bir şeye dönüşen bir tatil dalış gezisine yelken açtı. Tüm oynanabilir karakterler, kaderlerine karar verdiğiniz seçimlerle yaşayabilir veya ölebilir. Korkunç hikayenizi tek başınıza, çevrimiçi bir arkadaşınızla* deneyimleyin veya çevrimdışı olarak beş oyuncuya kadar sayılarla güvenliğe gidin.

Arcadegeddon | PS4 & PS5

Yerel bir çarşının sahibi olan Gilly, işini meçhul bir mega şirket olan Fun Fun Co.'dan kurtarmaya çalışıyor. ... ve bunu adama yapıştırmanın yepyeni bir süper oyundan daha iyi bir yolu. Ne yazık ki, şirket Gilly'nin planının rüzgarını alır ve oyuna bir virüs enjekte ederek bir siber saldırı başlatır. Şimdi ayağa kalkıp hem oyunu hem de kalan son yerel arcade oyununu bu sürekli gelişen co-op multiplayer shooter oyununda kaydetmek size kalmış. PvE ve PvP oynanışının bir karışımını sunan oyunda siz ve 3 arkadaşınız çevrimiçi birden fazla biyomu keşfetmek, mini oyunlarda rekabet etmek, gizli sandıkları bulmak ve çılgın bir düşman ve patron kadrosuyla savaşmak için.

PLAYSTATION PLUS HAZİRAN OYUNLARI İÇİN SON FIRSAT

PlayStation Plus üyeleri, 4 Temmuz'a kadar oyun kütüphanelerine şu oyunları ekleyeceklerinden emin olmalıdır: God of War (2018), Naruto'dan Boruto'ya: Shinobi Striker ve Nickelodeon All-Star Brawl.