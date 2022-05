PlayStation özel oyunu, Netflix dizisi oluyor! - Haberler

PlayStation'ın aksiyon-rol yapma oyunu Horizon Zero Dawn Netflix'e geliyor. Sony Pictures Television ve PlayStation Productions tarafından hazırlanacak yeni bilim kurgu dizisi, Netflix abonelerine sunulacak. İşte Horizon Zero Dawn dizisi hakkında bildiklerimiz.

Sony ve Netflix, Horizon Zero Dawn için anlaştı

PlayStation CEO'su ve Başkan Jim Ryan tarafından gerçekleştirilen yatırımcı konuşmasında Netflix ile yapılan son anlaşma ortaya çıktı. Horizon Zero Dawn dizisi için Netflix ile iş birliği yapacaklarını söyleyen PlayStation CEO'su, dizi ile ilgili fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

İlk olarak 2017 yılında PlayStation 4 için sunulan ve ardından 2020'de Windows'a getirilen Horizon Zero Dawn, kıyamet sonrası Dünya'yı ele alan bir aksiyon oyunudur. Rol yapma oyunlarının hayran olduğu Horizon serisi; devasa robotik hayvanlar tarafından istila edilen bir bilim kurguyu ele alıyor.

Aslında Netflix'e gelecek Horizon Zero Dawn'la ilgili en merak edilen sorulardan biri yanıtsız kaldı. Yeni dizinin animasyon mu yoksa canlı-çekim (live-action) mu olacağı şu anda bilinmiyor.

Bilim kurgu yapımının geliştiricisi olan Guerrilla Games'in dizi içerisinde ne kadar söz sahibi olacağı şimdilik belirsiz. Dizinin, Horizon Zero Dawn oyununa dayanacağını düşünürsek, Guerrilla Games'in en azından senaryoda söz sahibi olacağı düşünülüyor.

Sony, sahip olduğu franchise'larından bazılarını sadece oyun olarak tutmak istemediğini ifade etti. Zaten halihazırda Amazon Prime Video için God of War dizisi çekildiğini biliyoruz, ayrıca daha önceki bir açıklamada da Gran Turismo dizisinin geleceğini doğrulamıştı.

Bu projelere ek olarak Tom Holland'ın başrolde olduğu Uncharted filmini ve HBO için hazırlanan The Last of US dizisini de göz ardı etmemek gerekiyor. Ayrıca son olarak PlayStation kataloğunun efsane serisi Twisted Metal ise ABD merkezli yayın hizmeti Peacock'a dizi olarak sunulacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Shiftdelete / Gamegar