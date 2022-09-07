Platform Oyunlarının Yapı Taşı COYOTE TIME Nedir?

Road Runner çizgi filminde hepimizin aklında kalan ikonik bir sahne vardır. Road Runner bir uçurumun kenarına doğru koşar ve durur. Onu kovalayan çakal (yani coyote) onun durduğu gibi duramaz, uçurumun sonuna doğru koşar, boşlukta bir iki saniyeliğine asılı kalır ve sonra aşağı düşer. İşte hepimizin aklında ikonikleşmiş olan bu sahne 2D platform oyunlarında da kullanılmakta. […]

Road Runner çizgi filminde hepimizin aklında kalan ikonik bir sahne vardır. Road Runner bir uçurumun kenarına doğru koşar ve durur. Onu kovalayan çakal (yani coyote) onun durduğu gibi duramaz, uçurumun sonuna doğru koşar, boşlukta bir iki saniyeliğine asılı kalır ve sonra aşağı düşer. İşte hepimizin aklında ikonikleşmiş olan bu sahne 2D platform oyunlarında da kullanılmakta. Oyuncuya daha rahat bir oynanış sunmak ve kontrolleri daha akıcı hissettirmek için sık sık kullanılmakta olan Coyote Time, günümüz 2D platform oyunlarının hemen hemen tamamında kullanılmakta.

Coyote Time

Coyote Time Nedir?

Platform oyunlarında çoğu oyuncu oyunun yapısı gereği zıplamalarını en doğru vakitte yapmayı isterler. Zaten doğru vakitlerde zıplayamazlarsa oyunu oynayamazlar. Oyuncular oyunda en doğru vakitte zıplayabilmek için genellikle bulundukları platformun en ucuna kadar gitmeyi beklerler. Çoğu oyuncu fark etmese de oyuncu zıplama tuşuna platformdan ayrıldıktan sonra bastığı için zıplama hareketi oyuncunun platform üzerinden ayrıldığı zaman gerçekleşir. Çoğu oyun geliştiricisi 2D platform oyunu yaparken bunun bilincinde hareket eder ve oyunlarında Coyote Time'ı kullanır. Eğer kullanılmazsa oyuncular oyunda istenilen vakitte zıplayamazlar, oyunun kontrollerinin kötü ve cezalandırıcı olduğunu düşünürler ve hatta oyunu bile bırakabilirler.

Bu sistem tam olarak da biraz önce açıkladığım gibi çalışır. Oyuncumuz tıpkı Road Runner çizgi filmindeki Coyote gibi platformun ucunda kısa bir süre bekler ve zıplama hareketini o boşlukta kaldığı kısa süre içerisinde gerçekleştirir. Peki bu nasıl çalışmaktadır?

Coyote Time Nasıl Çalışır?

Çalışma mantığı olarak aslında oldukça basittir. Ben burada bunu uygulamanın bir yolundan bahsedeceğim. Bu tarz konularda tek bir doğru olmadığını hatırlatmakta fayda var. Yani başka bir yerde farklı bir uygulama biçimi görebilirsiniz. İlk olarak oyuncumuzun yere temas edip etmediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer oyuncumuz yere temas halindeyse CoyoteTimer değişkenimizi bir Counter değişkenine atamamız gerekiyor. Bu sayede oyuncumuz yerden ayrıldıktan kaç saniye sonra zıplama hareketini gerçekleştirecek bunu belirleyebiliyoruz. Daha sonra ise oyuncumuz yerden ayrıldıktan sonra Counter değişkenimizi geçen süreden çıkartıp kendisine eşitliyoruz. Bu sayede oyuncumuzun havada zıplama hareketini gerçekleştirmesini sağlayabiliyoruz.

Coyote Time Kullanan Oyunlar

Coyote Time pek çok platform oyununda kullanılmaktadır. Bunlardan bazılarını saymak gerekirse:

Celeste

Ori and the Blind Forest

Mario oyunları

Super Meat Boy

gibi pek çok platform oyunu Coyote Time'ı kullanmakta.