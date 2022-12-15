Pintipanda'nın kapanan YouTube kanalı tekrardan açıldı

İlk olarak 12 Aralık'ta YouTube kanalının hacklendiğini bildiren Pintipanda kullanıcı adlı Tuna Akşen, hesabını kurtarmasının ardından bu kez de YouTube kanalı kapatıldı. Tüm bu uzun uğraşlarının ardından Pintipanda, YouTube hesabını tekrardan açtırmayı başardı.

Pintipanda'nın hesabının çalınmasının ardından YouTube'da "Elon Musk: Talking about Bitcoin, Ethereum is back? Tesla Semi! Tesla model 4!" başlıkla bir canlı yayın paylaşıldı. Bu durumu Twitter'dan duyuran Pintipanda, yayına girmemeleri ve sohbette bir şeye tıklamaları konusunda takipçilerini uyardı.

PİNTİPANDA ÇALINAN HESABINI GERİ ALDI

12 Aralık Pazartesi günü Twitter'dan yaptığı duyuru ile YouTube kanalının hacklendiğini söyleyen Pintipanda, "Bir şeye tıklamayın, yayına girmeyin, sohbette hiçbir şeye tıklamayın aman deyim. Çözeceğiz bir şekilde" sözlerine yer verdi. Ardından ise Elon Musk'ın kaydedilen bir görüntüsünün canlı yayını yapılmasının ardından şu sözlere yer verdi:

"Sevgili Elon Musk, lütfen konuşman bittiğinde kanalımı geri ver, teşekkürler. Team YouTube lütfen yardım eder misiniz? Callisto Protocol'ü bitirmek için kanalıma ihtiyacım var"

Hesabının çalındığını duyurmasından yaklaşık 4,5 saat sonra kanalını geri aldığını duyuran Pintipanda, kanalda gözükmeyen videoların yavaş yavaş tekrardan belireceğini açıkladı.

BU KEZ YOUTUBE KANALI KAPATILDI

14 Aralık 09.58'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "lan kanalım nerde benim?" sözlerine yer veren Pintipanda, tekrardan Team Youtube ile iletişime geçti. Pintipanda TV'nin içeriklerini inceleyen YouTube, topluluk kurallarının ciddi ya da tekrarlanan şekilde ihlal edildiğini tespit etmesi üzerine kanalının YouTube'dan kaldırıldığı açıklandı.

10 SAATİN ARDINDAN KANALINI GERİ ALDI

Kanalının kapatılmasının ardından 9 saat sonra ise tekrardan YouTube kanalına kavuşan Pintipanda, "arkadaşlar kanal geri geldi ama yine çok heyecan yapmayalım… Sakin sakin sevinelim. Yarın yerinde durur mu emin olamıyorum." dedi ve 1 milyon takipçili kanalının nasıl hacklendiğini ve nasıl geri aldığını açıklayan bir video paylaşacağını da takipçileriyle duyurdu.