Oyuncular, Kedilerini Stray'e Ekliyor: Bu Modla Siz de Ekleyin!

Stray, başarılı çıkışının ardından mod yağmuruna tutuldu. CJ ve Garfield kedilerinin ardından oyuncular kendi kedilerini oyuna eklemeye başladı.

Bir sokak kedisine hayat verdiğimiz Stray, oldukça başarılı bir çıkış yaptı. Böylesi popülerliğe ulaşan bir oyun, haliyle mod geliştiricilerinin de ilgisini çekti ve oyuna çeşitli farklı kediler eklenmeye başlandı.

Stray'e Eklenen Kedi Modları

Bunlardan bir tanesi, GTA: San Andreas'tan tanıdığımız CJ oldu. Maalesef CJ'in modelini Stray'in ana karakteri olan kediye uyarladılar. Evet.

Bir diğer mod ise tembel kedi Garfield oldu. Stray'e çok daha uyumlu olan bu mod sayesinde oyunu Garfield olarak oynamanız mümkün.

Bu modlar dışında ise birçok oyuncu kendi kedisini oyuna eklemeyi tercih etti. Mod geliştiricileri, bunu yapabilmeleri için oyunculara yardımcı oldu ve birçok farklı kedinin modelini oluşturdu. NexusMods'tan göz atabileceğiniz üzere birçok farklı kedi çeşidi için modlar bulunmakta.

Stray Kedi Ekleme: Kendi Kedinizle Oynayın!

Eğer sizin kediniz NexusMods'ta hazır olan kedilerden bir tanesi değilse endişelenmenize hiç gerek yok, biraz uğraşarak kendi kedinizin modelini yaratmanız mümkün. Bunu yapmak için Stray'in Cat Customization modunu kullanmalısınız.

Bu modda seçeceğiniz dosyaları oyunun dosyalarına ekleyerek istediğiniz kedinin modelini oluşturmaya çalışabilirsiniz. Hazır modeller aşağıdaki şekilde:

Düz beyaz kedi

Düz siyah kedi

Mavi gözlü, siyah bıyıklı simsiyah kedi

Kırmızı gözlü, siyah bıyıklı simsiyah kedi

Çizgisiz, siyah bıyıklı düz siyah kedi

Siyah bıyıklı düz siyah kedi

Bu modellerin pak dosyasını Stray >Hk_project >Content >Paks klasörüne atarak istediğiniz kediyi oyuna ekleyebilirsiniz. Eğer hazırda olan kediler yetmiyorsa aşağıdaki şekilde var olan dosyaları dilediğinizce birleştirmeniz mümkün:

Kedinin rengi ve desenini belirleyen dosyayı Main\Hk_project\Content\Character\Cat\Texture\export klasörüne yükleyin.

Varsayılan bıyık dışında bir bıyık istiyorsanız bıyık dosyasını Main\Hk_project\Content\Character\Cat\Texture klasörüne yükleyin.

Main klasörünü UnrealPak klasöründeki UnrealPak-With-Compression.bat dosyasına sürükleyin.

Elde ettiğiniz pak dosyasını Stray >Hk_project >Content >Paks klasörüne ekleyerek kedinizin görünümünü değiştirin.

Modu indirmek için NexusMods sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Daha detaylı bir açıklama istiyorsanız veya modda bulunan hazır dosyaları değiştirmeye ihtiyacınız varsa modun NexusMods sayfasındaki açıklamaya göz atabilirsiniz.

SaveButonu / Gamegar