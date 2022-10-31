Red Barrels ekibinin geliştirip yayınladığı efsanevi korku oyunu serisi Outlast'in üçüncü oyunu Outlast Trials'ın sistem gereksinimleri açıklandı. Serinin en yeni ve en farklı oyunu Outlast Trails, çok oyunculu ve co-op moda izin veriyor. Peki, Outlast Trials sistem gereksinimleri neler? Outlast Trials kaç GB? Outlast Trials ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Yeni oyun ile birlikte soğuk savaş dönemine geçen insan kobaylarla dolu ıssız bir yerde hayatta kalmaya çalıştığınız korku oyunu Outlast Trials'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Outlast Trials sistem gereksinimleri neler? Outlast Trials kaç GB? Outlast Trials ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

OUTLAST TRIALS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Outlast Trials'ı 30 FPS aarlarda oynamak için Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1500X işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya Radeon R7 360 ekran kartı gerektirmektedir.

OUTLAST TRIALS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1500X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya Radeon R7 360

Depolama: 30 GB boş alan

OUTALST TRIALS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 3600XT

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX Vega 56

Depolama: 30 GB boş alan

OUTLAST TRIALS KAÇ GB?

Outlast Trials'ı oynamak için en temel kurulum dahil 30 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

OUTALST TRIALS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Outlast Trials'ın kapalı beta testi 29 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında başladı. Ancak, Outlast Trials'ın tam çıkış tarihi henüz paylaşılmadı.