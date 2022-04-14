Outlast 3 ne zaman çıkacak? Outlast 3 çıkış tarihi açıklandı!

Outlast serisinin arkasındaki isim Red Barrels, gelişmekte olan bir oyun stüdyosudur. Şirket, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı bir paylaşım ile ilk oyunları Outlast 1'i geliştirirken sadece 10 kişi olduklarını, Outlast 2'de 20'ye çıktığını ve şimdi ise 40'ın üzerinde bir ekip olduğunu bildirdi. Tüm ekip Outlast'in 3. oyunuThe Outlast Trials için çalıştığını söyledi.

OUTLAST 3 FRAGMANI İZLE

Geçtiğimiz Gamescom 2021 etkinliğinde 1 dakika 33 saniyelik oynanış videosu yayınlanan The Outlast Trials'ın soğuk savaş döneminin zirvesinde geçeceği anlaşıldı. Karanlık Murkoff Corporation tarafından kaçırılan deneklerin rolünü üstlenerek akıl sağlığınız bozulmadan hayatta kalmaya, tek başınıza veya arkadaşlarınızla beraber meydan okuyacaksınız.

OUTLAST 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Red Barrels'ın geliştiriciliğini yaptığı hayatta kalma korku oyunu Outlast 3 için henüz bir net çıkış tarihi verilmedi. Ancak, geliştirici ekibin The Outlast Trials'ı 2022 yılı içerisinde çıkarması bekleniyor. Outlast 3'ün çıkış tarihi yayınlandığı zaman güncelleme yapılacaktır.

Orijinal "Outlast", tüm zamanların en büyük korku oyunlarından biri olarak kabul edilir. Doğal olarak, bir devam oyunu beklendi ve 2017'de Outlast 2 geldi. Hayranlar muhtemelen "Outlast 2"nin sonuna ulaştıklarından beri yeni bir oyun için istekliydiler ve neyse ki, geliştirici iki yıl sonra bir sonraki yeni oyunu The Outlast Trials'ı duyurdu.

OUTLAST 3 KONUSU NEDİR?

Soğuk Savaş döneminde, insan kobayları, gelişmiş beyin yıkama ve zihin kontrolü yöntemlerini test etmek için Murkoff Corporation'daki iyi insanlar tarafından istemeden işe alınır. Güvensizlik, korku ve şiddet dünyasında, ahlakınız sorgulanacak, dayanıklılığınız test edilecek ve akıl sağlığınız ezilecek. Hepsi ilerleme, bilim ve kâr adına.

Red Barrels sizi bu sefer arkadaşlarınızla birlikte akıllara durgunluk veren bir terörü deneyimlemeye davet ediyor. Birlikte çalışın ve belki de The Outlast Trials'tan sağ kurtulabilirsiniz. İyi bir şirkette pantolonuna sıçmak her zaman daha iyidir.