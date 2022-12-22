Nicklas Gade, Counter Strike'tan emekliliğini duyurdu

Danimarkalı 28 yaşındaki CS:GO prosu Nicklas "gade" Gade, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile Counter Strike endüstrisinden ayrıldığını duyurdu.

Espor kariyerine 2016 yılında başlayan Gade, 6 yıllık aranın ardından Counter Strike Global Offensive espor oyunculuğunu bıraktığını duyurdu.

GADE, CS:GO'DAN EMEKLİ OLDU

Temmuz 2016 tarihinde Team Singularity ile espor kariyerine ilk adımını atan Gade, 6 yıl boyunca birçok takıma gitti. 31 Temmuz 2022'de ise yeni takımı BIG ile anlaştı. BIG'de 13 aylık bir sürecin ardından 2 Ağustos 2022 tarihinde kadroda inaktif olarak yer aldı.

"CS ENDÜSTRİSİNDEN AYRILMA VAKTİ"

Yeni yıla girmeye sayılı günler kala ise Gade, Counter Strike'tan emekli olduğunu açıkladı. Danimarkalı oyuncu, CS:GO'da altı yıldan fazla rekabet ettikten sonra ayrıldı ve bu süre zarfında OpTic , North ve BIG gibi önemli kuruluşları temsil etti.

Nicklas Gade'in Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "2022 sona eriyor ve benim için CS Endüstrisinden ayrıldığımı duyurma zamanım geldi. Ne yolculuk ve yolculuktu; her zaman değer vermem ve minnettar olmam gereken anılar.

Espor bana ömür boyu arkadaşlar verdi, beni aşkımla buluşturdu ve beni tüm duygu hallerinden geçirdi. Yıllar boyunca bana inanan ve destekleyen herkese, eski takım arkadaşlarıma, meslektaşlarıma ve rakiplerime teşekkür ederim." sözlerine yer verdi.

CS:GO BAŞARILARI

Kariyeri boyunca 24 kez turnuvalarda birincilik yaşayan Gade, Liquipedia'da yer alan bilgilere göre Counter Strike Global Offensive turnuvalarından toplam kazandığı ücret 119 bin dolardır.