Visual Concepts'in geliştiriciliğini üstlenip 2K'in yayınladığı basketbol oyunu NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K23 ne zaman çıkacak? Oyuncu reytingleri, çıkış tarihi, fragman çıkış tarihi gibi konuları merak eden hayranlar araştırmalara başladı. Peki, NBA 2K23 ne zaman çıkacak? NBA 2K23 oyuncu reytingleri neler? NBA 2K23 Fragman ne zaman çıkacak? NBA 2K23 kapak yıldızı kim?İşte detaylar…

NBA 2K23 NE ZAMAN ÇIKACAK?

2K'nın popüler basketbol oyunu NBA 2K23'ün çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı, ancak tahminlere göreNBA 2K23'ün 16 Eylül 2022'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Önceki oyunların ne zaman piyasaya sürüldüğün hakkında fikir edinmek istiyorsanız, sizler için bir önceki NBA 2K oyunlarının çıkış tarihlerini listeledik.

NBA 2K19 – 7 Eylül 2018

NBA 2K20 – 5 Eylül 2019

NBA 2K21 – 4 Eylül 2020

NBA 2K22 – 10 Eylül 2021

NBA 2K23 FRAGMAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

NBA 2K serisinin fragmanları genellikle Haziran ve Temmuz aylarında yayınlanmaktadır. Haziran'da herhangi bir NBA 2K23 fragmanının gelmemesi nedeniyle NBA 2K23'ün önümüzdeki haftalarda fragmanının yayınlanması bekleniyor. NBA 2K serisine ait önceki fragmanların çıkış tarihleri ise aşağıdaki listededir.

NBA 2K19 – 5 Haziran 2018

NBA 2K20 – 1 Temmuz 2019

NBA 2K21 – 11 Haziran2020

NBA 2K22 – 14 Temmuz 2021

NBA 2K23 ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

NBA 2K'nın YouTube hesabında yayınladığı yeni video ile 7 Temmuz'dan itibaren Michael Jordan Edition ve Championship Edition için ön siparişlerin açılacağı doğrulandı.

NBA 2K23 OYUNCU REYTİNGLERİ NELER?

NBA 2K23'ün piyasaya sürülmesine aylar kala basketbolcuların reytingleri hakkında bir açıklama yapılmadı. NBA 2K23'te oyuncu reytingleri ise tahminlere göre aşağıdaki şekilde gibi olacak:

Kevin Durant (Brooklyn Nets) – 97 OVR

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) – 97 OVR

LeBron James (Los Angeles Lakers) – 96 OVR

Stephen Curry (Golden State Warriors) – 96 OVR

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) – 96 OVR

Nikola Jokic (Denver Nuggets) – 96 OVR

NBA 2K23 KAPAK YILDIZI KİM?

Basketbol tarihinin efsanesi Michael Jordan, NBA 2K23' ün özel sürümlerinin kapak yıldızı olacağı bildirildi. Yayıncı 2K, ikonik Jordan Challenges'ı kutlamak için Jordan'ı geri getiriyor. Ayrıca 16 Eylül'de bir çıkış tarihi iddiaları ve altı kez NBA şampiyonunun uygun şekilde adlandırılmış Michael Jordan Edition ve Limited Championship Edition'ın kapaklarını süsleyeceğini açıkladı. Ayrıca Micheal Jordan'ın yanı sıra Devin Booker'ın da kapak yıldızlarından olacağı açıklandı.