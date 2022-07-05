NBA 2K23 ne zaman çıkacak? NBA 2K23 oyuncu reytingleri neler?
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Popüler video oyun geliştiricisi 2K'in uzun süredir devam eden Basketbol oyunu NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K23'ün ne zaman çıkış yapacağı merak ediliyor. Çıkış tarihinin yanı sıra NBA 2K23'teki basketbolcuların reytinglerinin neler olacağı da merak konuları arasında. Peki, NBA 2K23 ne zaman çıkacak? NBA 2K23 Fragman ne zaman çıkacak? NBA 2K23 oyuncu reytingleri neler? NBA 2K23 kapak yıldızı kim? Detayları haberimizde…
Visual Concepts'in geliştiriciliğini üstlenip 2K'in yayınladığı basketbol oyunu NBA 2K serisinin yeni oyunu NBA 2K23 ne zaman çıkacak? Oyuncu reytingleri, çıkış tarihi, fragman çıkış tarihi gibi konuları merak eden hayranlar araştırmalara başladı. Peki, NBA 2K23 ne zaman çıkacak? NBA 2K23 oyuncu reytingleri neler? NBA 2K23 Fragman ne zaman çıkacak? NBA 2K23 kapak yıldızı kim?İşte detaylar…
2K'nın popüler basketbol oyunu NBA 2K23'ün çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı, ancak tahminlere göreNBA 2K23'ün 16 Eylül 2022'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Önceki oyunların ne zaman piyasaya sürüldüğün hakkında fikir edinmek istiyorsanız, sizler için bir önceki NBA 2K oyunlarının çıkış tarihlerini listeledik.
- NBA 2K19 – 7 Eylül 2018
- NBA 2K20 – 5 Eylül 2019
- NBA 2K21 – 4 Eylül 2020
- NBA 2K22 – 10 Eylül 2021
NBA 2K serisinin fragmanları genellikle Haziran ve Temmuz aylarında yayınlanmaktadır. Haziran'da herhangi bir NBA 2K23 fragmanının gelmemesi nedeniyle NBA 2K23'ün önümüzdeki haftalarda fragmanının yayınlanması bekleniyor. NBA 2K serisine ait önceki fragmanların çıkış tarihleri ise aşağıdaki listededir.
- NBA 2K19 – 5 Haziran 2018
- NBA 2K20 – 1 Temmuz 2019
- NBA 2K21 – 11 Haziran2020
- NBA 2K22 – 14 Temmuz 2021
NBA 2K'nın YouTube hesabında yayınladığı yeni video ile 7 Temmuz'dan itibaren Michael Jordan Edition ve Championship Edition için ön siparişlerin açılacağı doğrulandı.
NBA 2K23'ün piyasaya sürülmesine aylar kala basketbolcuların reytingleri hakkında bir açıklama yapılmadı. NBA 2K23'te oyuncu reytingleri ise tahminlere göre aşağıdaki şekilde gibi olacak:
- Kevin Durant (Brooklyn Nets) – 97 OVR
- Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) – 97 OVR
- LeBron James (Los Angeles Lakers) – 96 OVR
- Stephen Curry (Golden State Warriors) –96 OVR
- Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) – 96 OVR
- Nikola Jokic (Denver Nuggets) – 96 OVR
Basketbol tarihinin efsanesi Michael Jordan, NBA 2K23' ün özel sürümlerinin kapak yıldızı olacağı bildirildi. Yayıncı 2K, ikonik Jordan Challenges'ı kutlamak için Jordan'ı geri getiriyor. Ayrıca 16 Eylül'de bir çıkış tarihi iddiaları ve altı kez NBA şampiyonunun uygun şekilde adlandırılmış Michael Jordan Edition ve Limited Championship Edition'ın kapaklarını süsleyeceğini açıkladı. Ayrıca Micheal Jordan'ın yanı sıra Devin Booker'ın da kapak yıldızlarından olacağı açıklandı.