MultiVersus, önümüzdeki aylarda Unreal Engine 5 ile geri dönüyor

Player First Games'in geliştiriciliğini yapıp Warner Bros. Games'in yayıncılığını üstlendiği oynaması ücretsiz dövüş oyunu Multiversus, geçtiğimiz sene Şubat ayında lansmanından aylar sonra oyuncularının yüzde 99'unu kaybettikten sonra açık betası Haziran 2023'te kapanmıştı.

MULTIVERSUS GERİ DÖNÜYOR

Temmuz 2022'de piyasaya sürülen Multiversus, hızlı yükselişinin ardından kısa sürede oyuncuların ilgisini kaybetti. Geçtiğimiz Haziran ayında ise açık betası kapanan MultiVersus, 28 Mayıs 2024'te Unreal Engine 5 oyun motoru ile tekrardan piyasaya sürülecek.

Multiversus'un oyun yönetmeni ve Player First Games'in ortak kurucusu olan Tony'nin yaptığı duyuru ile yeni oyun motorunun yanı sıra, oyuna yeni karakterlerin ve dövüş mekaniklerinin ekleneceğini de doğrulandı. Ancak hangi oyun karakterinin ekleneceği konusunda bir açıklamada bulunulmadı.

Lansmanından bu yana Steam'de 153 bin eş zamanlı oyuncuya sahiplik yapan MultiVersus'un Mart 2024'ten itibarıyla anlık oyuncu sayısı 100'ün altında. Geliştirici ekip ise bu durumun 28 Mayıs 2024'ten sonra değişmesini umuyor.

Oynaması ücretsiz platform dövüş oyunu MultiVersus'u PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve Series S, ve Steam üzerinden 28 Mayıs 2024 itibarıyla ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.