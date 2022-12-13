MrBeast, 1 milyon dolar ödül ile Fortnite'a geliyor!

İçerik üreticisi MrBeast, Fortnite Yıldızlar Serisi'ne katılıyor ve 17 Aralık'ta MrBeast'in Zorlu Hayatta Kalma Mücadelesi'nde yarışarak mücadelenin sonunda en yüksek puanı alan oyuncuya 1 milyon dolar ödül verilecek.

Amerikalı YouTuber MrBeast veya gerçek adı ile Jimmy Donaldson, oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu Fortnite'a geliyor.

1 MİLYON DOLAR ÖDÜLLÜ YARIŞMA

13 Aralık Salı günü saat 17.00'de MrBeast'in Zorlu Hayatta Kalma mücaadelesi adası Fortnite'a gelecek. İçerik üreticisi ekibi Atlas Creative tarafından oluşturulan adada 17 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'den itibaren oynanabilecek.

17 Aralık Cumartesi günü 20.00 ile 23.00 saatleri arasında gerçekleşecek yarışta en çok puanı elde eden oyuncuya 1 milyon dolar ödül verilecek.

MRBEAST KOSTÜMÜ FORTNITE'A EKLENECEK

MrBeast ve MrBeast6000 kıyafetleri 15 Aralık saat 03.00'te içerik mağazasına eklenecek. Ayrıca iki kıyafete de yakışan aksesuarlar olacak.

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MrBeast6000 kıyafeti maskeli varsayılan tarzı ve maskesiz alternatif tarzıyla birlikte gelir. İşte bu kıyafete yakışan aksesuarlar: