Mount & Blade 2 Bannerlord sistem gereksinimleri neler? Bannerlord kaç GB?

Oyun modlarından bahsedecek olursak oyun, tek oyunculu modu ve çok oyunculu modu içermektedir. Tek oyunculu oynanış Kalradya adlı kurgusal kıtada imparatorluk'un iç savaş döneminde geçmektedir. Üç ayrı taht iddiacısı arasında bölünen İmparatorluk'un haricinde beş ülke daha bulunmaktadır. Her ülke kendi halinde çekişme halindedir. Oyuncu bu ülkelerden birine katılarak askeri ve siyasi ekabir arasında yükselebileceği gibi kendi ülkesine katılarak bunlara rakip olabilir. Oyunun sandbox doğası gereği takip etmenin zorunlu olmadığı belirtilmiş ve takip gereği bulunmamakta. Çok oyunculu modunda ise Çatışma, Kaptan, Kuşatma ve Takım Ölüm Maçı olmak üzere 4 farklı oyun modu oyun severler ile buluşmakta.

MOUNT AND BLADE 2 BANNERLORD SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Mount and Blade 2 Bannerlord'u minimum ayarlarda oynayabilmeniz için Intel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 1200 işlemciye, 6 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7850 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır. Önerilen aylarlar ise Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580 ekran kartı gerektirmektedir.

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-8100 ya da AMD Ryzen 3 1200

Bellek: 6 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB ya da AMD Radeon HD 7850 2 GB

Depolama: 60 GB

MOUNT & BLADE II: BANNERLORD ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-9600K ya da AMD Ryzen 5 3600X

Bellek: 8 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 3 GB ya da AMD Radeon RX 580

Depolama: 60 GB

MOUNT AND BLADE II: BANNERLORD KAÇ GB?

Mount and Blade II: Bannerlord'u oynayabilmeniz için en temel kurulum 60 GB boş depolama gerekmektedir. Oyunun final sürümünde sistem gereksinimleri değişiklik gösterebilir.

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