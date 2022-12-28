Mortal Shell, parçalanmış bir dünyada akıl sağlığınızı ve dayanıklılığınızı test eden derin bir aksiyon rol yapma oyunudur. Üstün farkındalık, hassasiyet ve içgüdü gerektiren hayatta kalma mücadelesinde rakipleriniz merhametten kaçınmaz. Kayıp savaşçıları ele geçirin, dindarların gizli kutsal yerlerinin izini sürün ve çetin düşmanlarla yüzleşeceğiniz Mortal Shell kaç saat sürüyor? Mortal Shell kaç saatte bitiyor? İşte detaylar...

MORTAL SHELL KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Mortal Shell'de ana görevlere odaklanırsanız oyun yaklaşık 10 saatte bitmektedir. Oyunun yan görevlerini de yapıp yüzde 100 bitirmek isteyenler için bu durum iki katına yani 20 saate çıkmaktadır.

MORTAL SHELL HAKKINDA

Mortal Shell, Cold Symmetry tarafından geliştirilen ve Playstack tarafından yayınlanan bir aksiyon rol yapma video oyunudur. Soulsvari türündeki oyun ve18 Ağustos 2020'de PlayStation 4, Xbox One ve Epic Game Store üzerinden Microsoft Windows'ta yayınlanmıştır.

MORTAL SHELL KONUSU

Ölüler bu perişan manzarayı çöpe atıyor, ama hepsi umutsuz değil. Yenilen savaşçıların kayıp kalıntılarını keşfetmek sizin elinizde. Bu Mortal Shell'leri uyandırın, bedenlerini işgal edin ve anlayışınızı önemli ölçüde farklı savaş ustalıklarına açın.

Yolunuz anlaşılmaz tanrılara adanmış çaresiz düşmanlar tarafından korunuyor. Hem acınası hem de grotesk yaratıklara bakın, ancak korkunun yolculuğunuzu durdurmasına izin vermeyin. Cesaretinizi toplayın ve onlarla yüzleşin.

Savaş stratejik ve kasıtlıdır. Kılıcını ancak bir fırsat çıktığında teslim etmelisin. Yıkıcı karşı darbeleri serbest bırakmak için savuşturmalarınızı hesaplayın. Saldırıları engellemek için Mortal Shell'inizi geçici olarak taşa gömün veya agresif oynayın ve kendi kılıç savurmalarınıza acımasız bir ağırlık eklemek için taş formunuzu kullanın.