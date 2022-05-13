Minecraft Trident rehberi: Nasıl bulunur? Hangi büyüler kullanılır?

Minecraft'a 1.13 versiyonu ile eklenen Trident veya üçlü mızrağın nasıl elde edileceği araştırılıyor. Minecraft'ta Trident'i elde etmenin tek yolu onu bulmaktadır. Trident craftlanabilir bir eşya değildir. Peki, Minecraft'ta Trident nasıl bulunur? Minecraft üçlü mızrak nasıl bulunur? Trident hangi büyüler kullanılır? İşte detaylar…

MINECRAFT ÜÇ UÇLU MIZRAK (TRIDEN) NASIL BULUNUR?

Minecraft'a gelen 1.13 versiyonuyla beraber Aquatic güncellemesinde tanıtılan yeni zombilerden biri olan boğulmuş zombilerin (drowned) elinden almanız gerekmektedir. Trident'e sahip olmak için tek yapmanız gereken trident düşene kadar boğulmuş zombi kesmeniz gerekmektedir.

MİNECRAFT ÜÇ UÇLU MIZRAK NASIL YAPILIR?

Minecraft'ta üç uçlu mızrağı (Trident) elde etmek için boğuk (boğulmuş zombi, drowned) bulmanız gerekmektedir. Boğulmuş zombileri bulduktan sonra Trident düşene kadar kesmeniz gerekmektedir. Trident'i elde etmenin tek yolu budur.

MİNECRAFT ÜÇ UÇLU MIZRAK NASIL TAMİR EDİLİR?

Trident'i bulmak için boğuk zombi bulmanız gerektiğinden bahsettik. Ancak, Trident'i elde etmenin ne kadar zor olduğu da anlaşıldı. Trident'i bulduktan sonra bir daha bu arayışa girmemek için Trident'i tamir etmeniz gerekmektedir. Peki, Trident nasıl tamir edilir? Sorusuna cevap olarak Trident'inize Kırılmazlık I, Kırılamzlık II, Kırılmazlık III, Tamir büyülerini basarak Trident'in kırılma süresini uzatabilirsiniz. Trident'i tamir etmek için ise en basit yöntemiki Trident'i örste birleştirmektir. İşte bu şekilde Trident tamiri yapılmaktadır.

MINECRAFT ÜÇ UÇLU MIZRAK BÜYÜLERİ NELER?

Trident'in diğer düzgün özelliği, benzersiz büyüleri olmasıdır. İşte Trident büyülerinin tam listesi: