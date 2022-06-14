Minecraft'ın 1.19 The Wild Update ile oyuna eklenen yeniliker arasında Deep Dark ve Mangrove biyomları eklenirken üç adet yeni mob ve birkaç yeni blok ve eşya eklendi. Peki, Minecraft 1.19 güncellemesi yenilikleri neler? İşte detaylar…

DEEP DARK BİYOMU

Deep Dark, Minecraft 1.19 güncellemesindeki iki yeni biyomdan biridir. Sadece yeraltında derin mağaralarda bulunabilir ve yeni moblardan biri olan The Warden'a ev sahipliği yapıyor. Çağrılırsa, oyuncunun görüşünü kısıtlayan kör efekti verilir.

Deep Dark içinde oyuncular Sculk Blokları, Sculk Damarları, Sculk Shriekers, Sculk Sensörleri ve Sculk Katalizörleri bulacaklar. Deep Dark biyomu aynı zamanda Antik Kentlerin ortaya çıkarabileceği tek yerdir.

ANTİK KENT

Antik Kentler sadece Deep Dark biyomunda bulunabilir ve nadir eşyalarla dolu sandıkları içerir. Sadece Schulk sensörlerine dikkat ettiğinizden emin olun. Böylece The Warden'a bulaşmak zorunda kalmazsınız.

THE WARDEN

The Warden, Deep Dark biyomunda bulunur ve Schulk Shriekers tarafından çağrılır. The Warden'ın görme yetisi yoktur, ancak duyma yetisi çok yüksektir. Bu nedenle etrafında dolaşırken sessiz olmanızı öneririz.

MANGROV BATAKLIK BİYOMU

Mangrov Bataklığı, The Wild Update'inde yeni bir biyomdur ve bir avuç yeni öğeye ev sahipliği yapmaktadır. Mangrov ağaçları, yapraklar, kütükler, propagule, kökler ve yosun halılar gibi yeni öğeleri bulundurabilir.

Bu biyomda aynı zamanda oyuna eklenen yeni canlı, kurbağalar da bulunmaktadır.

KURBAĞA

Kurbağalar, Minecraft 1.19 güncellemesindeki üç yeni çeteden biridir ve Mangrov bataklığı biyomunda bulunabilir. Onlar oyuna yeni bir ek olan Kurbağa yavrusudan yetişebilen saldırgan olmayan bir canlıdır. Ayrıca oyuna eklenen ateş böceklerini de yemektedir.

KURBAĞA IŞIĞI

Froglights, parlak bir ışık yayan yeni bir dekoratif parçadır. Bir kurbağa Magma Küpü yediğinde yaratılan üç farklı tür vardır. Şimdiye kadar, oyuncular Ochre (Bataklık Kurbağası), Sedefli (Tropikal Kurbağa) ve Verdant (Karlı Kurbağa) Froglights'ı alabilirler.

ÇAMUR

The Wild güncellemesindeki yeni öğelerden biri, Mangrov Bataklığı'nda bulunabilen çamur. Kir üzerinde bir su şişesi kullanılarak doğal olarak da yapılabilir. Oyuncular, Kerpiçlere dönüştürülebilen Paketlenmiş Çamur yapmak için çamur kullanabilirler.

SANDIKLI TEKNE

Belki de Minecraft 1.19 güncellemesindeki daha basit eklemelerden biri göğüslü teknedir. Normal bir tekne gibidir, ancak içinde bir sandık vardır, böylece mavi vahaya girerken eşyaları saklayabilirsiniz.

ALLAY

Üçüncü yeni canlı, Allay adı verilen uçan bir yaratıktır. Verildiği türden bir oyuncu için düşürülmüş eşyaları arayacak arkadaş canlısı bir yaratık. Sadece onlardan aldığınızda o öğeyi aramayı bırakacaktır.