Microsoft'tan Sony'ye övgü: Çok daha özel ve kaliteli oyunu var

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'na açıklamada bulunan Microsoft, Sony'nin özel oyunlarına övgülerde bulundu. Sony, rakibinin birinci taraf oyunlarının çoğunun "daha kaliteli" olduğunu iddia eden Microsoft'a göre, Xbox'tan daha özel oyunlara sahiptir.

MICROSOFT'TAN SONY'YE ÖVGÜ

Microsoft'un açıklaması gerçekleri yansıtırken, yalnızca PlayStation sahiplerinin oynayabildiği özel oyun sayısı Microsoft'a oranla oldukça fazladır. Microsoft, Game Pass aboneliği ile birçok özel oyununu PC kullanıcıları ile sunarken PlayStation ise özel oyunlarını yeni yeni PC kullanıcıları ile buluşturmaya başladı.

Sony'nin The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War ve Spider-Man gibi kendi serilerinin yanı sıra şirket, oyunların münhasır hakları için üçüncü taraf yayıncılarla anlaşmalar imzalıyor. Microsoft, Final Fantasy 7 Remake ve Bloodborne'un yanı sıra yaklaşmakta olan Final Fantasy XVI ve Silent Hill 2 yeniden yapımını Xbox'ta bulunmayan veya olmayacak büyük oyunlar olarak gösteriyor.

"280'DEN FAZLA ÖZEL OYUNU VAR"

Microsoft'un CMA'ya karşı yaptığı son açıklamasında "Baskın konsol sağlayıcısı olmanın yanı sıra, Sony aynı zamanda güçlü bir oyun yayıncısıdır. Sony, kabaca Activision'a eşdeğer büyüklükte ve Microsoft'un oyun yayıncılığı işinin neredeyse iki katı büyüklüğünde. 2021'de PlayStation'da 280'den fazla özel birinci ve üçüncü taraf oyunu vardı, bu da Xbox'takilerin neredeyse beş katıydı" sözlerine yer verdi.

PlayStation ve Xbox arasında ezeli bir rekabet bulunmaktadır. Microsoft'un Call of Duty yayıncısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın almak istemesiyle beraber daha yükseklere taşındı. İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun Microsoft'un satın alımına haksız rekabet nedeniyle soruşturma başlatması, Sony tarafında olumlu görülürken Microsoft tarafı ise işleri zorlaştırdı.

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması için önünde bulunan haksız rekabet engelini ortadan kaldırmakla uğraşması gerekmektedir. Bu nedenle şu anda iki cephede de birbirine karşı olumlu açıklamalar yapılıyor.

Daha önce ise Sony, Xbox Game Pass'in 29 milyon aboneye sahip olduğuna dair CMA'ya açıklamada bulunmuştu.

