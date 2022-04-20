Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?

Yayıncı Microsoft ve geliştirici Asobo Studio tarafından 18 Ağustos'ta piyasaya çıkacak olan MS Flight Simulator için uçak ve havaalanları listesi geçtiğimiz günlerde sunulmuştu. Ulaşmak için buraya tıklayınız.

MS FLIGHT SIMULATOR NELER SUNUYOR?

Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurun. Dinamik ve yaşayan bir dünyada gece uçuşlarında, gerçek zamanlı atmosfer simülasyonuna sahip canlı hava durumunda zorluklara karşı uçuş yeteneklerinizi test edin. Dünyada istediğiniz bir yere kendi uçuş rotanızı oluşturun. Dünya parmaklarınızın ucunda.

HDR: HDR işlevi, desteklenen oyunlar ve TV'ler ile kullanılabilir.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER

Microsoft Flight Simulator Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi Windows 10 sürüm 18362.0 veya daha üstü

Windows 10 sürüm 18362.0 veya daha üstü İşlemci Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200

Intel i5-4460 | AMD Ryzen 3 1200 Grafikler NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570

NVIDIA GTX 770 | AMD Radeon RX 570 Bellek 8 GB RAM

8 GB RAM VRAM 2 GB

2 GB Depolama Alanı 127 GB

127 GB DirectX DirectX 11

Microsoft Flight Simulator Kaç GB?

Microsoft Flight Simulator'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 127 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR NE KADAR?

Standard Edition : 350,00 TL

Xbox Game Pass for PC (Beta) içerisinde yer alır.

Yeni nesil Microsoft Flight Simulator'da hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar en ayrıntılı ve gerçek uçakları uçurun. Dünya parmaklarınızın ucunda.

Microsoft Flight Simulator, benzersiz uçuş modellerine sahip son derece detaylı 20 uçak ve özenle tasarlanmış 30 havaalanı içerir.

Deluxe Edition: 550,00 TL

Deluxe Edition, Microsoft Flight Simulator'ın tüm içeriğinin yanı sıra benzersiz uçuş modellerine sahip son derece gerçekçi 5 ek uçak ve özenle tasarlanmış 5 ek havaalanı içerir.

Premium Deluxe Edition: 725,00 TL

Premium Deluxe Edition, Microsoft Flight Simulator'ın tüm içeriğinin yanı sıra benzersiz uçuş modellerine sahip son derece gerçekçi 10 ek uçak ve özenle tasarlanmış 10 ek havaalanı içerir.

MS FLIGHT SIMULATOR ÇIKIŞ TARİHİ

18 Ağustos 2020 tarihinde Xbox Game Pass for PC (Beta) ile erişilebilir.

Microsoft yakın tarihte çıkacak olan Flight Simulator 2020'nin kaplayacağı depolama alanını belirtti. Oyun, depolama birimlerinde 127,01 GB yer kaplayacak.